Unafut sentencia a Cartaginés: Vladimir Quesada recibe la noticia que acerca a Saprissa a la final

Deportivo Saprissa tiene un solo objetivo y es bordarse su estrella número 41, que le viene siendo esquiva hace dos campeonatos consecutivos.

En este Torneo Apertura 2025, Cartaginés será su primer escollo dentro de un espinoso camino que lo podría terminar cruzando en la final con Alajuelense, cuya presencia en la Gran Final ya está asegurada, o Liberia, inquilino en semifinales por segunda vez en su historia.

La serie con los dirigidos por Andrés Carevic promete ser reñida. En el presente semestre, los brumosos se hicieron fuertes en la Vieja Metrópoli por la tercera jornada y ganaron 3-0. Pero cuando les tocó visitar La Cueva, el pasado 28 de septiembre, Saprissa se impuso agónicamente por 2-1.

Saprissa se ilusiona con la sentencia de la Unafut a Cartaginés

Sin embargo, antes del primer cruce, la Unafut (Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División) puso sobre la mesa datos del periodista, estadígrafo e historiador José Martín Soto que perfilan a Saprissa como el gran candidato.

El primero, y más demoledor, deja a la vista la supremacía en fase final de los dirigidos por Vladimir Quesada: “Cartaginés y Saprissa disputarán la séptima semifinal entre ambos, de las seis anteriores los morados se impusieron en cinco y los brumosos en una“.

Además, en las últimas dos series el Estadio “Fello” Meza de Cartago no ha pesado a favor de los locales en los primeros juegos. Allí, los tibaseños ganaron 4-0 en el Torneo Clausura 2020 y 2-0, en el Apertura 2023.

¿Cuándo juega Cartaginés vs. Saprissa por la semifinal de ida?

Cartaginés recibirá a Saprissa este jueves 11 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el primer cruce de las semifinales. La transmisión del mismo estará a cargo de FUTV.