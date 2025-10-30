“Nadie se ha comunicado conmigo”: figura de El Salvador pone en duda su continuidad en La Selecta antes del Mundial

El Salvador entero está al pendiente de varias disputas que todas sus selecciones nacionales llevan adelante. Entre estas, están los Juegos Centroamericanos 2025, con grandes actuaciones tanto para el equipo masculino como para el femenino.

Las dirigidas por Eric Acuña se quedaron con la medalla de plata tras derrotar 1-0 a Costa Rica, y lo hicieron en medio de un contexto difícil. Sufrieron la ausencia del entrenador durante mucho tiempo, y una inactividad prolongada. Aún así, el esfuerzo les dio sus ricos frutos.

Para La Selecta femenil, el próximo objetivo son las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027 y el director técnico no tuvo duda alguna en responder sobre las mismas. Explicó que ninguna de las autoridades de la FESFUT lo llamó para extenderle su contrato.

“Nadie se ha comunicado conmigo. Sería irresponsable dirigir la eliminatoria si no sé si continuaré después, porque tengo ofertas y yo ya busco mi estabilidad. Espero sentarme con la nueva administración pronto. No pido mucho: solo estabilidad y que no falte nunca una fecha FIFA para las chicas”, afirmó Acuña.

Durante el Pre-Mundial de Trinidad y Tobago, Eric Acuña quedó al margen de la Selección Sub-17. Fue acusado de maltratar tanto verbal como físicamente a la futbolista Makenna Zukeran, en el entretiempo de un partido contra Honduras.

Por este motivo, FESFUT decidió separar inmediatamente a Acuña del equipo y analizar su caso. Entre todo lo sucedido, ocho meses pasaron para que todas las jugadoras volvieran a la actividad en La Selecta. Aún así, llegó la medalla de plata.

“No fue fácil volver a enchufar al equipo después de ocho meses. Aun así, todas las jugadoras mostraron el amor y ese sentido de pertenencia que siempre han tenido por la camiseta. Pasamos de perder con Costa Rica a competirles de igual a igual. Eso habla de un avance real que debe respetarse y sostenerse”, sentenció el DT.

“Este equipo ya no solo compite, también puede aspirar a títulos. Nos encontramos jugadoras jóvenes que serán clave para el futuro, y si se mantiene este proyecto, El Salvador puede llegar lejos. Deberíamos seguir trabajando así de duro”, sentenció.