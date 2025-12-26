“Te retiramos”: Esteban Alvarado enfrenta la provocación de Alajuelense que hace arder a todo Saprissa

Este viernes 26 de diciembre, el guardameta Esteban Alvarado tomó por sorpresa a todos los fanáticos del fútbol de Costa Rica al anunciar su retiro del fútbol profesional.

El ahora ex arquero explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado del arco del Deportivo Saprissa. “Todo tiene un fin. La dificultad de tomar la decisión era batallar con mi espíritu ganador. El día a día se hacía más pesado de lo normal”, reconoció en conferencia de prensa.

El amargo final de Esteban Alvarado

Alvarado, ganador de seis títulos defendiendo el marco morado, deja un legado enorme en el fútbol costarricense, uno que no se refleja en su última actuación como profesional.

Esteban Alvarado tuvo un último partido para el olvido (José Morelli).

En la final de vuelta del Torneo Apertura 2025, el Guante de Oro del Mundial Sub-20 de Egipto 2009 tuvo responsabilidad directa en dos de los tres goles que sellaron la conquista de la estrella 31 por parte de Liga Deportiva Alajuelense. Con ese recuerdo todavía fresco, el anuncio de su retiro desató una fuerte polémica en redes sociales entre aficionados manudos y morados.

“Domador de leones devorado por uno”

Un sector de la afición rojinegra no tardó en adjudicarse el final de la carrera del portero. “En la vida absolutamente todo se paga, te retiramos, con Alajuela no se juega”, escribió un usuario en X (Twitter), recordándole su pasado ligado a la Liga. “Retiramos a Esteban Alvarado”, publicó la cuenta LDA Sports, mensaje que rápidamente superó los 250 “me gusta”. “Qué irónico: domó a los manudos desde que llegó a Costa Rica, pero su retiro terminó por culpa de ellos. Domador de leones devorado por uno”, añadió otro internauta.

Más allá de esto, buena parte de las reacciones a la noticia se enfocaron en valorar la trayectoria del guardameta y en reconocer su buen juicio para no extender la carrera más allá de sus límites.

“Esteban Alvarado tomó la decisión correcta: retirarse del fútbol cuando las facultades titubean. Muchos se equivocan continuando con una carrera que pierde brillo. Él hizo una muy buena carrera”, opinó el periodista Everardo Herrera.

En la misma línea, su colega Antonio Alfaro destacó: “¿Qué se le puede pedir a una carrera con un Guante de Oro en un mundial juvenil, una Copa en Países Bajos, cinco títulos nacionales en Costa Rica? Fue un grande, pero a mí me quedará siempre la idea de que Esteban Alvarado pudo haber sido top mundial”.