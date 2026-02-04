Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Torneo de Copa

Confirmado por Unafut: Saprissa recibe una notificación sobre Hernán Medford a horas del debut

A horas del debut de Saprissa contra Carmelita, la Unafut le da una buena noticia.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT ya lo sabe.
© RRSSEl DT ya lo sabe.

Este martes, el Deportivo Saprissa presentó a Hernán Medford como su nuevo entrenador en conferencia de prensa. El DT estuvo junto a Roberto Artavia, presidente morado, y Erick Lonnis, el encargado del Comité Deportivo.

Luego de la presentación, una de las grandes dudas que había entre la afición y la propia directiva era si el Pelícano podía estar presente en el banquillo. Saprissa tendrá su debut contra Carmelita en el Torneo de Copa por la ida de los cuartos de final.

A raíz de una consulta del diario La Teja, la Unafut confirmó lo que todos esperaban: “Don Hernán Medford ya está habilitado para dirigir mañana“. De esta manera, el técnico volverá a dirigir al equipo morado después de casi 20 años tras su salida en noviembre de 2006.

Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford por los cuartos de final del Torneo de Copa

ver también

Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford por los cuartos de final del Torneo de Copa

Con nuevo entrenador, Saprissa buscará ganar como local por primera vez en el año. El Monstruo apenas sumó una victoria en condición de visitante contra Puntarenas. Luego, empató tres y perdió ante Herediano.

El plan de Hernán Medford con los jóvenes de Saprissa

Para este debut, Hernán Medford deberá alinear un equipo pensando en la regla de los juveniles que propuso la Unafut para esta edición del Torneo de Copa. Cada equipo, según la reglamentación, deberá sumar 360 minutos con futbolistas nacidos del 2005 en adelante.

Justamente sobre el uso de los jóvenes es un detalle que Medford tuvo en cuenta en su presentación, algo que le cae bien a la afición: “Siempre me han gustado los jóvenes. Le puedo dar una lista de los que debuté y triunfaron. Siempre se tiene que sacar jóvenes. Desde que se cambiaron ciertas cosas se están viendo buenos jóvenes. Fue una decisión muy buena creer en los que formaban jugadores”.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Óscar Ramírez le dice a Unafut lo que pocos se animan tras la derrota de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Óscar Ramírez le dice a Unafut lo que pocos se animan tras la derrota de Alajuelense

Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y cómo ver hoy el partido de ida?
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y cómo ver hoy el partido de ida?

Jafet Soto toma una drástica decisión en Herediano
Costa Rica

Jafet Soto toma una drástica decisión en Herediano

Legionario de Panamá deja Europa para jugar en Sudamérica
Panama

Legionario de Panamá deja Europa para jugar en Sudamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo