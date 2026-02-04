Confirmado por Unafut: Saprissa recibe una notificación sobre Hernán Medford a horas del debut

Este martes, el Deportivo Saprissa presentó a Hernán Medford como su nuevo entrenador en conferencia de prensa. El DT estuvo junto a Roberto Artavia, presidente morado, y Erick Lonnis, el encargado del Comité Deportivo.

Luego de la presentación, una de las grandes dudas que había entre la afición y la propia directiva era si el Pelícano podía estar presente en el banquillo. Saprissa tendrá su debut contra Carmelita en el Torneo de Copa por la ida de los cuartos de final.

A raíz de una consulta del diario La Teja, la Unafut confirmó lo que todos esperaban: “Don Hernán Medford ya está habilitado para dirigir mañana“. De esta manera, el técnico volverá a dirigir al equipo morado después de casi 20 años tras su salida en noviembre de 2006.

Con nuevo entrenador, Saprissa buscará ganar como local por primera vez en el año. El Monstruo apenas sumó una victoria en condición de visitante contra Puntarenas. Luego, empató tres y perdió ante Herediano.

El plan de Hernán Medford con los jóvenes de Saprissa

Para este debut, Hernán Medford deberá alinear un equipo pensando en la regla de los juveniles que propuso la Unafut para esta edición del Torneo de Copa. Cada equipo, según la reglamentación, deberá sumar 360 minutos con futbolistas nacidos del 2005 en adelante.

Justamente sobre el uso de los jóvenes es un detalle que Medford tuvo en cuenta en su presentación, algo que le cae bien a la afición: “Siempre me han gustado los jóvenes. Le puedo dar una lista de los que debuté y triunfaron. Siempre se tiene que sacar jóvenes. Desde que se cambiaron ciertas cosas se están viendo buenos jóvenes. Fue una decisión muy buena creer en los que formaban jugadores”.

