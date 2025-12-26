Se retiró Esteban Alvarado y así queda el panorama: cinco opciones para el arco de Saprissa en el Clausura 2026

El Deportivo Saprissa llega al final del 2025 con una noticia que ningún aficionado morados imaginaba escuchar. Este viernes 26 de diciembre, en una conferencia de prensa oficial conducida por Erick Lonnis, Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional.

“Todo tiene un fin. La dificultad de tomar la decisión era batallar con mi espíritu ganador. El día a día se hacía más pesado de lo normal”, confesó el experimentado guardameta de 36 años, señalado en los últimos días por sus errores en la final del Torneo Apertura 2025 ante Alajuelense, el que terminará siendo su último partido como profesional.

Los reemplazantes naturales de Alvarado

Ante la salida de Alvarado, el Monstruo deberá decidir quién custodiará su marco en el Clausura 2026. Hoy, las alternativas inmediatas son los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro. Madriz tiene 21 años y Alfaro 22, y ambos han cumplido el rol de suplentes en el plantel morado.

Issac Alfaro, 22 años (Instagram).

Sin embargo, todo apunta a que el cuerpo técnico de Vladimir Quesada y la dirigencia consideran que aún les falta recorrido para consolidarse como titulares, por lo que Saprissa probablemente recurrirá al mercado de fichajes.

Tres candidatos en el mercado de fichajes

La primera opción es Alexandre Lezcano. Con 24 años y 1,90 metros de estatura, actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por AD San Carlos, donde firmó un Apertura 2025 irregular: el cuadro norteño finalizó último y recibió 19 goles en 11 partidos. Aun así, fuentes como La Voz Saprissista lo señalan como el candidato más fuerte para reforzar el arco tibaseño.

Alexandre Lezcano, 24 años (AD San Carlos).

El segundo nombre en el mercado es el de Antonny Monreal, de 31 años, una de las figuras del Municipal Liberia en el último torneo. Atajó 20 partidos, recibió 25 goles y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier movimiento requeriría negociación directa. Además, al tratarse de un futbolista mexicano, Saprissa debería liberar un cupo de extranjero.

Antonny Monreal, 31 años (Municipal Liberia).

Por último aparece Rodiney Leal. Con 24 años, 1,93 metros y titularidad en Guadalupe FC durante su regreso a la Primera División, donde encajó 24 goles en 16 partidos, el arquero además tiene ADN morado: es hijo de Facundo Leal, ex guardameta del club en las décadas de los ochenta y noventa.

Rodiney Leal, 24 años (Guadalupe FC).

Ahora, habrá que esperar para conocer la decisión final de la directiva y el cuerpo técnico sobre quién tomará el arco del Deportivo Saprissa de cara al 2026 para retomar el legado que dejó Esteban Alvarado.

