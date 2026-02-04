Es tendencia:
Mientras Hernán Medford ganaba 16 mil dólares con Jafet Soto en Herediano, esto le paga ahora Saprissa

Descubre cuánto gana ahora Hernán Medford al mando del Deportivo Saprissa tras su paso por CS Herediano con Jafet Soto.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El regreso de Hernán Medford al banquillo de Deportivo Saprissa no solo marcó un nuevo reto deportivo en su carrera, sino también un cambio importante en lo económico.

Atrás quedaron los días en los que trabajaba junto a Jafet Soto en Herediano con un salario de 16 mil dólares, ya que ahora el estratega morado recibe una cifra distinta actualmente en el banquillo morado.

Hernán Medford ya lo sabe: el técnico prepara los cambios en Saprissa que más pedía la afición

¿Cuánto le paga Saprissa a Hernán Medford?

De acuerdo con lo revelado por Diego País y Brandon Vindas en el programa de streaming “Ganar o morir”, que se emite en el canal de YouTube de Josué Quesada, Hernán Medford percibe actualmente un salario que ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares en Deportivo Saprissa.

Sin embargo, los propios panelistas aclararon que la cifra estaría más cerca de los 10 mil, un monto que aun así representa un salto económico importante para el estratega morado y confirma la apuesta del club por su proyecto, en medio de la presión deportiva y las altas expectativas de la afición.

Más allá de las cifras, el verdadero reto para Hernán Medford será respaldar esa inversión con resultados en la cancha, en un Deportivo Saprissa donde la exigencia es permanente y la paciencia escasa.

