Quedó afuera del Mundial 2026 con Costa Rica y le dio el último adiós a La Sele: “Despedirse definitivamente”

La eliminación de la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial de 2026 marcó uno de los episodios más duros del fútbol costarricense reciente, un fracaso que terminó por sentenciar el ciclo de Miguel Herrera al frente de La Sele.

El golpe deportivo provocó un rechazo inmediato por parte de la afición, que no perdonó la caída en Eliminatorias y empujó la salida del técnico mexicano, quien se marchó entre críticas y decepción generalizada, aunque todavía le quedaba un último adiós pendiente.

Así fue el último adiós de Miguel Herrera a La Sele

Miguel Herrera realizó este miércoles su última visita a la Federación Costarricense de Fútbol para despedirse del grupo de trabajo, marcando así el cierre definitivo de su etapa con la Tricolor.

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica

El estratega mexicano pasó primero por las instalaciones del Proyecto Goal y posteriormente se trasladó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, desde donde salió del país, poniendo punto final a su ciclo en el fútbol costarricense.

Así se dejó ver a través de la señal de Tigo Sports Costa Rica donde mencionaron que el DT mexicano Miguel Herrera, “llegó a la Fedefutbol a despedirse definitivamente”.

Tras dicho fracaso con La Sele, Miguel Herrera permaneció algunos días más en el país, pero finalmente regresará a su tierra natal con la mira puesta en iniciar un nuevo capítulo en su carrera como entrenador, luego de una etapa marcada por la decepción y el fuerte desgaste con la afición tica.