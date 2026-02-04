Este martes, durante su presentación como nuevo entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford se molestó con un periodista por una pregunta. Le mencionaron sobre la desactualización de los entrenadores costarricenses y el Pelícano salió al cruce.

“Se habla de la desactualización del técnico costarricense, pero como ustedes no entienden, les voy a dejar algo claro. ¿Saben cuántas horas nos piden para renovar nuestro carnet? ¿Entonces por qué hablan de la desactualización de los técnicos ticos? Tenemos que completar 200 horas, es decir, a final del 2026 se me acaba el carnet y hay que hacer 200 horas de actualización, ya dejen ese tema, el entrenador tico es actualizado”, dijo Medford con cierto enfado.

Un día después del anuncio del entrenador, Jeaustin Campos fue entrevistado por Tigo Sports y tocó este tema que tanta polémica y molestia le trajo al Pelícano en plena presentación.

ver también Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford por los cuartos de final del Torneo de Copa

“Como jugador tuvo una experiencia increíble y como entrenador también, no me cabe duda de que es uno de los pilares. Dentro de la cancha es un entrenador que exige al máximo a todos los futbolistas, tácticamente tiene muchísimos argumentos, conoce, tiene conocimiento del juego”, respondió el actual DT del Real España.

Además, según manifestó Tigo Sports en su cuenta de X, el propio Campos “considera que Hernán Medford no está desactualizado“. Tanto Medford como el mencionado Jeaustin son dos entrenadores que conocen el éxito frente al banquillo morado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Estuvo cerca Jeaustin Campos de regresar a Saprissa?

Jeaustin Campos fue el entrenador más pedido por los aficionados después de la salida de Vladimir Quesada. Sin embargo, no pudo salir por las cláusulas que tenía establecidas en su contrato, por lo que tuvo que respetar su contrato con Real España.