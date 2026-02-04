Tiene 15 años, juega en La Sele y fue adoptado por una figura de Saprissa: “Son mi familia”

Una de las grandes figuras del Deportivo Saprissa adoptó a uno de los jóvenes talentos que dispone la Selección de Costa Rica. El juvenil fue convocado para formar parte de la Sub-17 que luchará por jugar el Mundial de Qatar 2026.

Se trata de Jefrey Urbina, un joven de 15 años que nació en el año 2010. El joven forma parte de la familia de Kendall Waston, quien lo invitó para que viviera en su hogar debido a que tenía que pasar mucho tiempo viajando a su anterior casa.

ver también Jugó en Saprissa, pero se retiró para hacer historia en el cine de Costa Rica interpretando al Machillo Ramírez

Urbina comenzó su infancia en Guapilés, donde se la pasaba de mejenga en mejenga. Mientras jugaba para el equipo de su barrio, en 2022 fue visto por el Fútbol Club Consultants y su vida cambió para siempre hasta estar en la misma mesa del zaguero del Monstruo.

Y es que Jefrey debía viajar desde Guapilés hasta San José. Como era prácticamente imposible con el colegio, le permitieron estar solo los fines de semana mientras se perdía los entrenamientos. Sin embargo, se vio obligado a cambiar, ya que en ese entonces era llamado por La Sele.

https://twitter.com/fedefutbolcrc/status/2019112780608192905/video/1

Se mudó a San Sebastián y meses después a Santa Ana. Allí se cruzó con Kendall Waston, quien se enteró de su historia debido a que compartía entrenamientos con su hijo Keysaack. Así le propuso a su familia biológica adoptarlo para poder estar cada vez más cerca y sin agotarse por el traslado.

Publicidad

Publicidad

“Ellos me ayudaron y me apoyaron y ahora estoy viviendo con ellos. Más que todo me empezaron a ver como un hijo, me vieron como familia y me dijeron que si quería vivir con ellos. Hablaron con mis papás y así se tomó la decisión. Me he sentido súper bien, ellos son mi familia. Ahora que no puedo estar con mis papás porque están muy largo, ellos me apoyan como una familia”, comentó Urbina en una entrevista con la Federación Costarricense de Fútbol.

Desde hace seis meses, Jefrey Urbina habita en la casa de Kendall Waston. Actualmente, el delantero forma parte de la lista que dio Randall Azofeifa para disputar el Pre-Mundial Sub-17 que comenzará este jueves 5 de febrero.

Publicidad