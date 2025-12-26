“Regresa”: desde Saprissa hacen oficial la vuelta de un futbolista que viene de ser figura en su equipo

El Deportivo Saprissa ya comenzó a mover sus fichas de cara al próximo torneo y, en medio del análisis del plantel tras una temporada exigente, desde Tibás llegó una confirmación que ilusiona a la afición morada. En conferencia de prensa, Erick Lonnis, director deportivo del club, hizo oficial el regreso de un futbolista que viene de firmar un semestre más que destacado fuera de la institución.

¿Cuál es el regreso confirmado en Saprissa?

Durante la atención a medios, Lonnis fue consultado por la situación de varios jugadores que estaban a préstamo y debían definir su futuro inmediato. Fue ahí donde despejó cualquier duda y anunció la vuelta de Rachid Chirino, quien regresará al Saprissa tras un rendimiento que convenció plenamente a la dirigencia deportiva.

“Regresa Rachid Chirino. Por el rendimiento que tuvo, que fue sobresaliente, decidimos traerlo de nuevo a la institución. Él está muy contento y nosotros también”, afirmó Lonnis, dejando claro que la decisión responde estrictamente a méritos deportivos.

Chirino viene de completar una muy buena etapa con San Carlos, donde durante la mitad del 2025 disputó 19 partidos, aportó cinco goles y registró tres asistencias, números que lo convirtieron en una de las figuras del equipo norteño. Su crecimiento, regularidad y aporte ofensivo terminaron por inclinar la balanza para que Saprissa apostara nuevamente por él.

Rachid Chirino regresa a Saprissa. (Foto: San Carlos)

El regreso de Chirino se da en un momento clave para el club morado, que busca reforzar su plantilla con jugadores que ya conocen la institución y que llegan con confianza y ritmo competitivo. Desde Tibás consideran que el atacante está listo para asumir un rol más importante y pelear por un lugar en el once titular.

Con esta confirmación, Saprissa empieza a dar señales claras de cómo pretende encarar la próxima temporada: recuperar talento propio, respaldarse en rendimientos comprobados y fortalecer el plantel con futbolistas que llegan en su mejor momento futbolístico. El retorno de Rachid Chirino es el primer paso visible de ese plan.