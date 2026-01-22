Sorpresa en Saprissa: filtran la decisión que tomará Vladimir Quesada y podría costarle caro

Deportivo Saprissa volverá a la acción este jueves 22 de enero, cuando visite a Sporting FC con la obligación de sumar su primer triunfo del Torneo Clausura 2026 para despegar del anteúltimo lugar de la tabla, donde yace con apenas un punto. Por debajo, con cero unidades, está su próximo rival.

Este contexto general hace que un tropiezo en el nuevo —y provisorio— estadio de los ahora griegos, Puente de Piedra, prácticamente sentencie el futuro del cuestionado entrenador Vladimir Quesada, a quien el nuevo presidente del club, Roberto Artavia, ya le marcó la cancha.

Pese a estar bajo severo análisis, el periodista Jason Arce adelantó que Quesada tomará una polémica decisión para el duelo de esta noche. El último de la tercera jornada y con llenazo confirmado.

Vladimir Quesada apuesta por una línea de cinco ante Sporting

En la reciente emisión del programa “Seguimos”, mientras se platicaba sobre el apremiante presente que viven los morados y el posible once que podría parar esta noche para buscar el triunfo ante Sporting, Arce aseveró: “Bancy de 10 y Tomás de 9 junto a Ariel (relegando a Orlando Sinclair al banco). Línea de 5 esta noche para Saprissa”.

Este último detalle es el que llama la atención. Si bien es cierto que soltaría a los carrileros en ataque, también resignaría una pieza en mediacancha —que bien podría ocupar, por ejemplo, el dinámico Kenneth González— para sumar un tercer central a pesar del flojo poder de fuego de los Albinegros: la última vez que anotaron un gol fue el 26 de octubre.

Con respecto a la alineación, resta ver si Ricardo Blanco se recuperó de la dolencia muscular que lo marginó del encuentro con Herediano, al igual que Fidel Escobar, quien presentó un dolor en su espalda. Es probable que tampoco juegue Luis Paradela, con el permiso de trabajo ya en su poder. Y la ausencia más sensible es la de su capitán, Mariano Torres, por suspensión.

