Sporting FC vs. Saprissa: a qué hora y cómo ver el partido que puede marcar el final del ciclo de Vladimir Quesada

Deportivo Saprissa llega a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 con la obligación de dar un golpe sobre la mesa: todavía no ganó en el campeonato, con un empate en el debut y una derrota en la jornada 2. En un club que vive bajo la lupa, el margen de error se reduce todavía más con el cambio de mando: Roberto Artavia asumió la presidencia y dejó un mensaje que se interpreta como exigencia inmediata de resultados.

Del otro lado, Sporting FC atraviesa un momento delicado: además de un inicio sin puntos, arrastra una sequía goleadora que condiciona todo el plan de partido. El equipo no anota desde el 26 de octubre y acumula seis partidos consecutivos sin convertir en Primera División. Aun así, el contexto del cruce ante Saprissa lo convierte en una oportunidad ideal para cambiar la narrativa.

¿A qué hora juegan Sporting FC vs. Saprissa por el Clausura 2026?

El partido se disputará el jueves 22 de enero de 2026, a las 8:00 pm de Costa rica, en el Estadio Puente Piedra (Grecia), la nueva casa de Sporting para este torneo.

¿Cómo ver EN VIVO Sporting FC vs. Saprissa?

En Costa Rica, el partido correspondiente a la tercera fecha entre Sporting y Saprissa se podrá ven en directo a través de la pantalla de Tigo Sports.

¿Cómo llega Sporting FC al duelo con Saprissa?

El equipo de Andrés Carevic no solo perdió sus dos primeros partidos: además no marcó goles y recibió cinco. Debutó con derrota 0-2 ante Herediano y luego cayó con claridad 3-0 en su visita a San Carlos, resultados que lo dejan obligado a reaccionar de inmediato.

Tras la última derrota, Carevic ofreció una dura conferencia de prensa, donde admitió estar “preocupado” y remarcó que deben “cortar de raíz” la situación, señalando como “preocupante” lo mostrado y, especialmente, la actitud del equipo.

¿Cómo llega Saprissa para visitar a Sporting FC?

El equipo de Vladimir Quesada tampoco logra arrancar: por ahora suma un punto de seis y el calendario ya le pegó fuerte. En el debut empató 2-2 ante Puntarenas y luego cayó 0-2 frente a Herediano, un golpe que lo dejó sin margen para seguir cediendo terreno en el inicio.

A ese contexto deportivo se le agrega el institucional. Roberto Artavia asumió como nuevo presidente y fue explícito al señalar que hace falta una reacción de inmediato, un mensaje que, en la práctica, eleva la vara para el ciclo de Quesada en un torneo que no espera.

¿Quién es el árbitro de Sporting FC vs. Saprissa?

Árbitro: Juan Gabriel Calderón

Asistente 1: Juan Carlos Mora

Asistente 2: William Arrieta

Cuarto árbitro: Jonathan Leitón

VAR: Brayan Cruz

AVAR: Rigo Prendas