“Le va a buscar una salida”: figura de Saprissa recibe la sentencia sobre su futuro que no pasa desapercibida en Costa Rica

No todo siempre sale bien cuando tienes la oportunidad de destacarte en el Deportivo Saprissa y así le ha pasado a Gerson Torres. A pesar de sus esfuerzo registrando más de 40 partidos con la camiseta morada hasta la fecha solo ha concretado 4 goles y 1 asistencia.

Si tomamos en cuenta que Saprissa lleva año y medio bajo un panorama bastante gris por falta de juego y títulos, la paciencia en la afición cada vez es menos.

Gerson Torres es una figura del fútbol costarricense, con 7 títulos en Herediano y además también un jugador con experiencia en la Selección Nacional.

¿Un nuevo destino para Gerson Torres?

El periodista Kevin Jiménez analizó la situación de Gerson Torres y señaló desde su opinión, que el futbolista vive un momento de fuerte presión debido a las constantes críticas. A su criterio, ese entorno podría llevar al jugador a buscar una salida de Deportivo Saprissa.

“Gerson Torres es blanco de muchas críticas. Esa presión yo creo que en un momento va a llegar al punto de que Gerson se va a hacer un lado o Saprissa le va a buscar una salida. Obviamente Gerson quiere volver donde en algún momento fue feliz, no es por estar en Saprissa“, compartió Kevin Jiménez desde su programa en Seguimos.

Sobre esa corriente, Kevin Jiménez también comentó que no descartaría un eventual interés de Club Sport Herediano, aunque aclaró que hoy esa opción no parece cercana y dependería de que se den demasiadas condiciones.

“La posibilidad de que Herediano fiche es 7/10. La posibilidad de que sea Gerson. Tendrían que pasar demasiadas cosas. A hoy no sé si sea una posibilidad”, finalizó Kevin Jiménez en su espacio de Seguimos.