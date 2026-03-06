“No está acostumbrado”: Mariano Torres cuestiona a Hernán Medford por el error que llevó a la derrota de Saprissa ante Sporting

Hasta ayer, el Sporting FC nunca había ganado como visitante en La Cueva del Deportivo Saprissa. El historial del equipo albinegro en este recinto estaba marcado por derrotas, sumando 11 encuentros perdidos de manera consecutiva ante los morados. Sin embargo, las rachas están para romperse, y el equipo de Andrés Carevic aprovechó su oportunidad.

Tras el gol inicial del panameño Tomás Rodríguez (32′) para el Monstruo, Giancarlo González (39′) y Alex López (78′) se encargaron de darle la vuelta al marcador, asegurando la victoria para los visitantes.

Saprissa se aleja del liderato

Con esta caída, Saprissa no solo perdió su invicto bajo la dirección de Hernán Medford, sino que además se despidió de la posibilidad de jugar por el liderato en la jornada siguiente.

El conjunto morado quedó a cuatro puntos de Herediano, que ahora ocupa en soledad la cima del Clausura 2026. El próximo domingo, los morados se enfrentarán al Team de José Giacone, pero con el primer puesto fuera de su alcance.

Mariano Torres incomoda a Hernán Medford

La derrota se vio marcada por una decisión táctica crucial. Ante la grave lesión de Sebastián Acuña y lidiando a su vez con las bajas de Fidel Escobar y Alberth Barahona, el técnico Hernán Medford decidió ubicar a Gerald Taylor, habitual lateral derecho, en el centro del campo como contención.

Esta apuesta no salió como esperaba, y el gol de la victoria del Sporting surgió de un balón perdido por Taylor en la mediacancha. Tras recibir un pase de Abraham Madriz, intentó girar, pero perdió la posesión ante la presión de los rivales, lo que permitió a Alex López decretar el 2-1.

Al término del partido, el capitán Mariano Torres no dudó en señalar el error táctico. “Gerald fue el que se paró en el mediocampo, es un jugador más de corte defensivo que ofensivo y tal vez no está acostumbrado a hacerlo ahí“, comentó en zona mixta.

“Al final son decisiones que las tenemos que mejorar y corregir para que el domingo no nos vuelva a pasar, nos toca aprender de todas estas cosas para ganar el domingo y estar más cerca del primer lugar, que es el objetivo”, sentenció el volante argentino.

¿Quién será el “5” de Saprissa ante Herediano?

La buena noticia para Saprissa es que Albert Barahona, quien sufrió un esguince de rodilla, estaría listo para regresar a la cancha este domingo. Según el médico del equipo, Esteban Campos, el juvenil oriundo de Isla Venado entrenará con normalidad este viernes y estará a disposición del cuerpo técnico.

En síntesis

–Por decisión de Hernán Medford, Gerald Taylor jugó en una posición no habitual como mediocampista defensivo.

–El capitán Mariano Torres destacó que Taylor no está acostumbrado a esa posición.

–Torres subrayó la importancia de corregir errores para el próximo partido contra Herediano.