Respuesta final: Vladimir Quesada ya sabe si podrá usar a Luis Paradela en el duelo que puede definir su futuro en Saprissa

Este jueves 22 de enero, desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), el Deportivo Saprissa visitará la nueva casa de Sporting FC en la Argentina de Grecia, en un partido en el que a ambos solo les sirve ganar.

Los albinegros cayeron en sus dos primeras presentaciones del Clausura 2026, mientras que el equipo dirigido por Vladimir Quesada acumula un empate y una derrota. En medio de un clima cargado de críticas, un nuevo tropiezo podría tener consecuencias directas sobre la continuidad del entrenador morado.

La respuesta que Vladimir Quesada necesitaba

De cara a este compromiso clave, el DT se mantenía en vilo por la situación de Luis Paradela, quien todavía no había recibido su permiso de trabajo para poder debutar en su regreso al Monstruo.

La incertidumbre se extendió hasta último momento, pero el periodista Kevin Jiménez informó que el extremo cubano finalmente quedó habilitado y podrá estar a disposición del cuerpo técnico: “Luis Paradela acaba de quedar habilitado, puede estar esta noche ante Sporting”, lanzó a través de sus redes sociales, desatando la euforia de los aficionados saprissistas.

¿Paradela titular?

Ahora, resta saber si Paradela será titular o si Quesada optará por llevarlo de a poco, ya que en el último entrenamiento el DT probó un ataque con doble nueve (Tomás y Ariel Rodríguez) y a Bancy Hernández como enganche, prescindiendo de extremos.

En cualquier caso, la habilitación de Paradela le da a Saprissa una variante clave en una noche que puede marcar un antes y un después para el equipo en el Clausura 2026.