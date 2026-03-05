Medford no aguantó tras la caída de Saprissa y dejó una frase que sacude al vestuario: “Ninguna excusa”

Deportivo Saprissa sufrió un duro golpe en el Clausura 2026. El conjunto morado cayó 2-1 ante Sporting en el estadio Ricardo Saprissa, resultado que puso fin a la racha perfecta que el equipo arrastraba desde la llegada de Hernán Medford al banquillo.

El Monstruo venía de seis victorias consecutivas, pero el equipo dirigido por Andrés Carevic logró darle vuelta al marcador en La Cueva y frenar el impulso tibaseño.

El mensaje de Medford tras el golpe

Finalizado el encuentro, Hernán Medford compareció en conferencia de prensa y dejó un mensaje claro hacia su plantel. El entrenador reconoció los errores del equipo y evitó buscar justificantes por la derrota.

“Es una derrota, parte del fútbol, es una derrota que nos duele. Sporting tiene mérito, no venimos con ninguna excusa. Nos equivocamos en cosas, perdemos por errores que cometemos”, afirmó el técnico.

El estratega morado insistió en que el equipo debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido: “No venimos a buscar excusas, hicimos cosas malas y no pueden volver a pasar. En dos días tenemos un partido muy importante. Son dos días para poder cambiar el enojo”.

Más allá del golpe sufrido, Medford dejó claro que el torneo todavía ofrece margen para reaccionar: “No puedo llorar por lo que no se puede conseguir, hay que buscar acercarnos al líder. Después del partido ante Herediano faltarán seis juegos más”.

El técnico también recordó el contexto en el que tomó al equipo y lo que esperaba conseguir en esta racha de partidos: “Cuando yo agarré este equipo estábamos bien lejos. Se perdió una gran oportunidad, nos habíamos propuesto nueve puntos, ahora ya no lo vamos a lograr. Uno quería otra cosa, yo quería que peleáramos el liderato este domingo”.

Ahora, el mensaje es claro dentro del camerino morado: reaccionar de inmediato. “El domingo hay que reivindicarnos de lo que pasó hoy”, sentenció Medford.

