Nuevo presidente de Saprissa le envía la advertencia definitiva a Vladimir Quesada y habla sin tapujos sobre su futuro

Deportivo Saprissa arrastra una crisis futbolística a la cual su entrenador, Vladimir Quesada, no logra encontrarle la vuelta. Con la reciente derrota 2-0 en la casa de Herediano, el equipo se hundió en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y quedó penúltimo junto a Puntarenas FC, con un punto.

Fue precisamente en el duelo contra los porteños (2-2) que la afición se expresó y desde las gradas de La Cueva bajó el grito de “¡Fuera, Vladi!”. Al técnico no le queda mucho crédito a favor. Y buena parte del mismo se pondrá en juego este jueves 22 de enero, cuando enfrente al colista, Sporting.

Vladimir Quesada, bajo la lupa del nuevo presidente de Saprissa

El nuevo presidente del club, Roberto Artavia, se refirió al tema en diálogo con La Nación y le marcó seriamente la cancha a Vladimir Quesada: “En Saprissa todos enfrentamos una gran presión y escrutinio al ser la institución más grande del país. Cada puesto está sujeto a evaluación y, en el caso del director técnico, no es diferente“.

De hecho, manifestó que no le temblará el pulso para marcarle la salida al DT cuatro veces campeón nacional si sigue por esta senda. “Estamos ocupados analizando todo. A la afición le puedo decir que, como Junta Directiva y Comité Deportivo, tomaremos todas las decisiones que convengan a Saprissa en el momento oportuno”, afirmó.

Sin embargo, pese a estar “disconformes con los dos resultados del inicio del torneo”, Artavia le pidió paciencia a los morados: “Ahora necesitamos despegar, tanto el equipo en la cancha como esta nueva administración. Para eso necesitamos a la gran familia saprissista respaldando nuestra divisa“.

“‘Saprissa somos todos’, dice una manta frente a la Ultra en cada partido, y es a partir de esa idea que desarrollaremos nuestra estrategia para devolver al Saprissa a la posición que le corresponde”, concluyó el empresario de 67 años, quien podría tomar su primera decisión fuerte a días de haber asumido como jerarca.

¿Quién suena para reemplazar a Vladimir Quesada?

En el caso de que Vladimir Quesada sea destituido en Saprissa, puertas adentro del club va ganando fuerza el nombre de un viejo conocido: Gilberto “Tuma” Martínez, recordado por su exitosa carrera como futbolista y por haber sido, recientemente, el asistente de Paulo Wanchope cuando tomó las riendas del primer equipo.