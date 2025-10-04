Sorprende a Saprissa: el mensaje de Gustavo Herrera tras quedar eliminado del Mundial con Panamá

Este viernes, la Selección Sub-20 de Panamá le puso fin a su participación en el Mundial 2025 que se está disputando en Chile. Los Canaleros perdieron ante Corea del Sur por 2-1 y culminaron en la última posición del Grupo B tras dos derrotas y un empate.

Gustavo Herrera fue uno de los protagonistas del seleccionado comandado por Jorge Dely Valdés. Aportó dos asistencias en el debut con derrota por 3-2 contra Paraguay y rompió su sequía goleadora en el empate 1-1 frente a Ucrania en la segunda jornada.

El delantero del Deportivo Saprissa aprovechó el tiempo libre después de la dolorosa eliminación y dejó un mensaje que sorprende al Monstruo antes de su regreso.

¿Qué dijo Gustavo Herrera tras la eliminación de Panamá en el Mundial Sub-20?

“Señor no vengo a pedirte, sino a agradecerte por todo lo que me has dado, gracias“, compartió Gustavo Herrera a través de su cuenta de Instagram. Tavitín, quien jugó su último partido ante Guadalupe en septiembre, ya estaría disponible para el siguiente juego frente a San Carlos el 15 de octubre.

Gustavo Herrera se sumó a la Selección de Panamá en medio de muchas críticas por parte de la afición morada. El delantero no marcó ningún gol desde su debut tras 12 partidos jugados. Por eso, será una incógnita cómo regresará a los entrenamientos luego de haber tenido una gran participación en el Mundial Sub-20.

¿Gustavo Herrera perderá la titularidad en Saprissa?

Desde que se integró al seleccionado panameño, Orlando Sinclair fue quien ganó mayor protagonismo en Saprissa. El delantero anotó dos goles y aportó una asistencia luego de la ausencia de Herrera. ¿Vladimir Quesada le respetará el lugar o Sinclair seguirá en el once titular?