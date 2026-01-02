Se instala en la élite: Ismael Díaz celebra la noticia desde Europa que ilusiona a todo Panamá rumbo al Mundial 2026

Panamá se ilusiona, después de haber conseguido el objetivo máximo durante las Eliminatorias al Mundial 2026. Por eso mismo, con trabajo duro, la plantilla está dispuesta a encarar la temporada venidera. Quieren hacer historia en la cancha.

Thomas Christiansen tiene bajo su lupa a todas y cada una de sus figuras, entre las que se encuentra el nombre de Ismael Díaz. El goleador vivió un 2025 para el aplauso, y no quiere que su año entrante sea menos. Lo aprovechará al máximo.

Desde Europa, llegó una confirmación que enaltece a Díaz por su rendimiento y le da un lugar de privilegio absoluto. El atacante se instala en la élite, con tipos de la talla de Erling Haaland, Harry Kane o Kylian Mbappé, por mencionar solo tres.

Panamá celebra el arribo de Ismael Díaz a la élite del fútbol mundial desde Europa

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol otorgó el premio al Mayor Goleador de la Temporada 2025. Erling Haaland terminó en el primero de los lugares. Marcó 29 goles totales, 12 para Manchester City y 17 en Noruega.

Dentro de la tabla, en la séptima ubicación de la misma, se encuentra Ismael Díaz. El delantero anotó 14 goles en total, seis de ellos fueron a nivel clubes mientras que los ocho restantes los convirtió con la Selección de Panamá.

Este es el segundo recuento anual más alto de la historia del fútbol, solamente detrás del récord establecido por Cristiano Ronaldo en 2017. El Bicho anotó 32 tantos durante aquél año, entre los colores de Portugal y los del Real Madrid.

