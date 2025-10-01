“Acercamientos”: Panamá y Saprissa conmocionados con la última noticia sobre Gustavo Herrera que puede cambiar su carrera

El nombre de Gustavo Herrera empieza a sonar con fuerza más allá de las fronteras de Panamá y Costa Rica. El delantero canalero, actualmente a préstamo en Saprissa por parte de Sporting San Miguelito, está aprovechando al máximo el escaparate del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

En la cita mundialista, Herrera ya se hizo notar: anotó un gol frente a Ucrania y dio dos asistencias ante Paraguay, convirtiéndose en una de las figuras ofensivas de la selección panameña. Su rendimiento no solo genera ilusión en su país, también ha encendido las alarmas en Saprissa, donde ven cómo su valor y proyección empiezan a crecer.

El respaldo de Saprissa en su proceso

Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, explicó en entrevista Teletica la importancia que tuvo la cesión al equipo tibaseño para el crecimiento del atacante: “No es fácil llegar a un equipo grande como Saprissa, está en un periodo de adaptación, pero todo ha pasado muy rápido. Estando ahí ha mejorado físicamente y mentalmente, y el propio Jorge Dely Valdés lo reconoce como un jugador más fuerte y desarrollado”.

El dirigente destacó que Saprissa no solo ha servido de vitrina, sino que también ha sido parte activa en la formación de Herrera: “En este acuerdo, Gustavo es un activo también de Saprissa. Le puedo confesar que nosotros hemos dado la potestad a ellos para que sea el que negocie a Gustavo en cualquier relación, en algunos acercamientos que ha habido con algunos equipos en Europa“.

Una vitrina que multiplica su valor

Disputar un Mundial Sub-20 representa una oportunidad única para cualquier jugador joven. En el caso de Herrera, los buenos números en apenas dos partidos lo colocan en la mira de clubes internacionales y, según Gómez, su valor de mercado ya comenzó a subir.

“El Mundial es una vitrina, y su valor de mercado inmediatamente crece. Con dos asistencias, un gol y mucho protagonismo, obviamente hay un aumento de expectativas e interés”, explicó el gerente del Sporting.

Saprissa y Sporting, socios en el futuro del jugador

Lo más llamativo es que, pese a ser un préstamo, Saprissa tiene participación directa en una posible venta. Gómez confirmó que, de concretarse algún traspaso, los beneficios económicos se repartirían en partes iguales entre Sporting San Miguelito y Saprissa, lo que convierte al club tibaseño en un socio estratégico en la carrera del delantero.