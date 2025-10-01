Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Acercamientos”: Panamá y Saprissa conmocionados con la última noticia sobre Gustavo Herrera que puede cambiar su carrera

Luego del gran debut en el Mundial Sub-20, Saprissa y Panamá recibieron una importante noticia sobre Gustavo Herrera.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Gustavo Herrera levanta intereses. (Foto: Instagram)
Gustavo Herrera levanta intereses. (Foto: Instagram)

El nombre de Gustavo Herrera empieza a sonar con fuerza más allá de las fronteras de Panamá y Costa Rica. El delantero canalero, actualmente a préstamo en Saprissa por parte de Sporting San Miguelito, está aprovechando al máximo el escaparate del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

En la cita mundialista, Herrera ya se hizo notar: anotó un gol frente a Ucrania y dio dos asistencias ante Paraguay, convirtiéndose en una de las figuras ofensivas de la selección panameña. Su rendimiento no solo genera ilusión en su país, también ha encendido las alarmas en Saprissa, donde ven cómo su valor y proyección empiezan a crecer.

El respaldo de Saprissa en su proceso

Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, explicó en entrevista Teletica la importancia que tuvo la cesión al equipo tibaseño para el crecimiento del atacante:No es fácil llegar a un equipo grande como Saprissa, está en un periodo de adaptación, pero todo ha pasado muy rápido. Estando ahí ha mejorado físicamente y mentalmente, y el propio Jorge Dely Valdés lo reconoce como un jugador más fuerte y desarrollado”.

Publicidad

El dirigente destacó que Saprissa no solo ha servido de vitrina, sino que también ha sido parte activa en la formación de Herrera: “En este acuerdo, Gustavo es un activo también de Saprissa. Le puedo confesar que nosotros hemos dado la potestad a ellos para que sea el que negocie a Gustavo en cualquier relación, en algunos acercamientos que ha habido con algunos equipos en Europa“.

Tweet placeholder
Publicidad

Una vitrina que multiplica su valor

Disputar un Mundial Sub-20 representa una oportunidad única para cualquier jugador joven. En el caso de Herrera, los buenos números en apenas dos partidos lo colocan en la mira de clubes internacionales y, según Gómez, su valor de mercado ya comenzó a subir.

El Mundial es una vitrina, y su valor de mercado inmediatamente crece. Con dos asistencias, un gol y mucho protagonismo, obviamente hay un aumento de expectativas e interés”, explicó el gerente del Sporting.

Publicidad
Lo que querían escuchar en Saprissa: el mensaje de Gustavo Herrera a los morados desde el Mundial Sub-20

ver también

Lo que querían escuchar en Saprissa: el mensaje de Gustavo Herrera a los morados desde el Mundial Sub-20

Saprissa y Sporting, socios en el futuro del jugador

Lo más llamativo es que, pese a ser un préstamo, Saprissa tiene participación directa en una posible venta. Gómez confirmó que, de concretarse algún traspaso, los beneficios económicos se repartirían en partes iguales entre Sporting San Miguelito y Saprissa, lo que convierte al club tibaseño en un socio estratégico en la carrera del delantero.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tiene 15 años, es nieto de un histórico de la Selección de Panamá y lo fichó uno de los equipos más grandes de Argentina
Panama

Tiene 15 años, es nieto de un histórico de la Selección de Panamá y lo fichó uno de los equipos más grandes de Argentina

¿Quién es y cómo juega Tjaronn Cherry?
Fútbol Internacional

¿Quién es y cómo juega Tjaronn Cherry?

El Salvador en vilo: Bolillo Gómez mete mano en La Selecta y sorprende
El Salvador

El Salvador en vilo: Bolillo Gómez mete mano en La Selecta y sorprende

Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo