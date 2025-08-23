Se dijeron de todo: el cruce caliente del Cubo Torres y dos figuras de Saprissa que encendió el regreso de Vladimir Quesada

El regreso de Vladimir Quesada al banquillo del Deportivo Saprissa llegó como un soplo de aire fresco para los morados. Bajo su mando, el equipo mostró una faceta hasta ahora nunca vista en el Torneo Apertura 2025.

En La Cueva, el Monstruo salió decidido a pasar por encima de un Sporting FC en caída libre, que llegaba con un solo punto en cuatro partidos. Ariel Rodríguez abrió el marcador en el primer cuarto de hora y, al minuto 22, Gerson Torres amplió la ventaja para dar tranquilidad al equipo.

El mismo Torres liquidó el trámite al minuto 66 con un derechazo cruzado, Y Marvin Loría apareció a los 94 para coronar una noche ideal para los tibaseños en el estreno del tercer ciclo de Quesada como técnico.

Ariel Rodríguez volvió a marcar (Saprissa).

El cruce caliente entre Cubo Torresy Jorkaeff Azofeifa

Más allá del resultado, la atención se la robó un momento de alta tensión que captaron las cámaras de la transmisión. Con el marcador 2-0 y Sporting desdibujado en la cancha, se produjo un encontronazo entre Erick “Cubo” Torres y dos figuras moradas: Jorkaeff Azofeifa y Fidel Escobar.

Todo comenzó tras una disputa de balón entre Azofeifa y el delantero mexicano. Fue una jugada fuerte pero sin infracción, que rápidamente derivó en un cruce verbal. El Cubo, molesto, encaró al lateral izquierdo morado, quien no dudó en responderle a los gritos y cara a cara.

La tensión subió de inmediato, obligando a Fidel Escobar para interceder. El zaguero panameño separó a ambos jugadores para evitar que la situación pasara a mayores, aunque no dejó pasar la oportunidad de dedicarle algunos insultos al atacante rival.

El incidente no pasó a más dentro del campo, pero las imágenes no tardaron en viralizarse. En redes sociales, los aficionados morados celebraron la vehemencia de Azofeifa, uno de los jugadores más criticados en los últimos meses, al ir con todo a la disputa de balón dividido.

Mientras tanto, Gerson Torres se llevó los aplausos de los tibaseños al firmar un doblete que selló la goleada y la ilusión de un nuevo comienzo con Vladimir Quesada.