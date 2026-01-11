La Selección de Guatemala acaba de confirmar que uno de los legionarios, que estaba en la lista de convocados para el duelo ante Canadá, no podrá estar presente. El jugador no fue cedido por su club y se perderá la posibilidad de hacer su debut en la mayor.

El futbolista es Decarlo Guerra, quien pertenece al segundo equipo de LAFC. Según informó la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), no estará presente debido a “la negativa de su club en cederlo para disputar el juego de preparación“.

El anuncio de la FFG en sus canales oficiales.

Cabe recordar que el equipo no tiene la obligación de prestarlo al seleccionado, ya que no se trata de un partido programado en una fecha FIFA. La primera fecha oficial en la que los clubes no se pueden oponer está programada para el mes de marzo. Allí, Decarlo Guerra estará en caso de ser llamado.

Luis Fernando Tena elige al reemplazante de Decarlo Guerra

En el lugar del mediocampista, Luis Fernando Tena ya tiene elegido a su reemplazante. El designado es Diego Santis, reciente campeón con Antigua GFC en la Liga Nacional de Guatemala.

Diego estará junto a Óscar nuevamente en una convocatoria de la Selección de Guatemala. El menor de los Santis tiene apenas dos partidos en su carrera con el seleccionado mayor, por lo que será una buena prueba para determinar su rendimiento.

Diego volverá a compartir nómina con Óscar.

Con la citación de Diego Santis, Antigua suma un nuevo jugador en la lista de Guatemala. De los 22 convocados, 8 pertenecen al flamante campeón del Torneo Apertura 2025. Junto a los Santis, también están Prillwitz, Castellanos, Ardón, Rosales, Luis Morán y Marvin Ávila (vendido al Sao Paulo de Brasil).