Cerca de 500 mil dólares: Saprissa recibe la noticia que le dejaría una cifra millonaria a los morados

El Deportivo Saprissa sufre, hace mucho tiempo, por una deuda económica que arrastra con la presidencia de Juan Carlos Rojas de 18 millones de dólares. En el Monstruo están preocupados por esta situación, aunque consideran que podrán afrontar esta cifra y solventarla en el futuro.

Por este motivo, en el equipo de Tibás necesitan generar ingresos para poder financiar esta deuda, ya sea a través de ventas, taquillas, patrocinios, entre otras. A estos posibles ingresos, hay que sumarle uno que no tenían en cuenta en Saprissa para 2026.

Y es que la FIFA tiene un programa de beneficios para los clubes que ceden a sus futbolistas para participar de la Copa del Mundo. Le otorgan un premio económico a los equipos por cada día, desde el inicio de la competencia, que participa cada futbolista.

En 2026, Fidel Escobar es quien será convocado para participar, si es que está en condiciones de hacerlo. Es uno de los fijos de Thomas Christiansen y hoy resulta imposible que quede afuera por decisión técnica. Por eso, en Saprissa festejan por su presencia en la Selección de Panamá.

El dinero que recibiría Saprissa por la convocatoria de Fidel Escobar al Mundial 2026

Según la información del periodista de José Alberto Montenegro en Tigo Sports, la FIFA aumentará los valores que otorgó en el Mundial de Qatar 2022. “Hay que esperar porque parece que va a haber un incremento fuerte“, aseguró.

Además, detalló la cifra que podría recibir Saprissa finalmente: “Entre 500 mil y 600 mil dólares por fase de grupos“. Cabe recordar que, en Qatar 2022, Saprissa recibió cerca de 400 mil dólares por las convocatorias de Kendall Waston, Youstin Salas y Álvaro Zamora. Ahora, obtendría una cifra superadora por un solo jugador.

