Es sudamericano y jugó en un campeón de Copa Libertadores, el fichaje que busca Municipal para ganar la 33

Los Rojos buscan un delantero después de lo que fue la salida de Eddie Hernández.

Por Juan Fittipaldi

El jugador está sin club.

Municipal se prepara para un campeonato nacional que tendrá en la mira a Mario Acevedo por parte de la afición. Si bien llegó hace seis meses y alcanzó una final, en los Rojos están buscando el título para despegarse de Comunicaciones.

Al equipo escarlata ya se le escapó una gran oportunidad contra el actual bicampeón, Antigua. La última vez que se apoderó de la Liga Nacional fue en el Clausura 2024, de la mano de Sebastián Bini. Por eso, el DT nicaragüense tendrá que hacer un buen papel.

De cara al Clausura 2026, Municipal ya no cuenta con Eddie Hernández y está buscando un nuevo delantero. El hondureño interrumpió su contrato con el conjunto escarlata, por lo que no continuará siendo parte del equipo de Acevedo.

El extranjero que tiene en la mira Municipal para la ofensiva

En este nuevo año, según la información de Pasión Roja, el nombre que tiene en carpeta Municipal para reforzar la ofensiva es Ronie Carrillo. El delantero nació en Ecuador y pasó por equipos como Liga Deportiva Universitaria, campeón de Libertadores en 2008, Portimonense de Portugal, Juventude de Brasil, entre otros.

El delantero nacido en Quito no tendría dificultades a la hora de cerrar un acuerdo contractual, ya que está en condición de agente libre. Su último club fue el Botafogo SP, equipo que se desempeña en la segunda categoría del fútbol brasileño.

Ronie Carrillo en el Juventude, equipo en el que estuvo antes de recalar en el Botafogo-SP.

Carrillo tuvo una gran participación en 2025. Disputó 29 partidos y marcó cinco goles entre el Campeonato Paulista y la Serie B. Su paso más exitoso a lo largo de su carrera fue en el Club Deportivo El Nacional de Ecuador. Allí jugó 48 partidos y anotó 22 goles.

