“No va a estar”: Vladimir Quesada toma una fuerte decisión y borra a un extranjero en Saprissa

El Deportivo Saprissa arranca el Clausura 2026 con una decisión pesada sobre la mesa. Más allá del debut ante Puntarenas, el técnico Vladimir Quesada deberá resolver un tema sensible en el camerino: definir cuál de sus futbolistas extranjeros quedará fuera de la inscripción para el torneo.

El reglamento es claro. Cada club puede utilizar cinco jugadores foráneos, pero el plantel morado actualmente cuenta con seis extranjeros, lo que obliga a dejar a uno al margen, al menos en el inicio del certamen.

Vladimir Quesada confirmó que uno quedará afuera

Durante el Media Day organizado por Unafut, Vladimir Quesada confirmó que la determinación está cerca: “Es algo que igualmente hemos estado manejando y hemos estado conversando. Y pronto, igualmente, de una manera en consenso y por los medios oficiales, diremos cuál es el jugador que obviamente no va a estar compitiendo, por lo menos en el inicio de este torneo”.

Aunque el técnico insistió en que la decisión aún no está cerrada, sus palabras reavivaron las versiones internas que ya circulaban en Tibás. Días atrás, Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo, había dejado entrever que el caso de Newton Williams podría pesar, debido a que el panameño sigue en proceso de recuperación tras una operación de rodilla.

Newton Williams sería el extranjero no inscripto.

Actualmente, Saprissa tiene en su nómina extranjera a Mariano Torres (Argentina), Fidel Escobar, quién podría irse a la MLS y Newton Williams (Panamá). A ellos se sumaron en este mercado Tomás Rodríguez (Panamá), Bancy Hernández (Nicaragua) y el cubano Luis Javier Paradela, quien regresa al club.

Quesada también explicó que, por ahora, los tres refuerzos extranjeros no están disponibles para competir, ya que se encuentran completando los trámites correspondientes para obtener el permiso de trabajo, lo que añade más complejidad a la decisión final.

¿Cuándo debuta Saprissa en el Clausura 2026?

Mientras el Monstruo se prepara para su estreno este martes ante Puntarenas, a las 8:00 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, la incertidumbre se mantiene: uno de los extranjeros deberá esperar fuera y la resolución promete generar ruido en Tibás desde el primer día del torneo.