Vladimir Quesada tiene su primer refuerzo: salió campeón con Saprissa, ganó títulos en Sudamérica y Erick Lonnis lo trae de vuelta

El Deportivo Saprissa atraviesa una nueva etapa tras la salida de Paulo Wanchope y el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado. El técnico, que ya conoce lo que es dirigir y ganar con el Monstruo, vuelve a asumir la responsabilidad de encaminar al equipo en un momento clave de la temporada.

Y apenas horas después de confirmarse su retorno, Quesada ya tendría su primer gran refuerzo para el cuerpo técnico. Es una pieza clave en este nuevo ciclo y llega con muchos pergaminos debajo del brazo, además de un pasado glorioso en el Morado.

¿Cuál es el primer refuerzo de Saprissa?

Se trata del uruguayo Marcelo Tulbovitz, recordado y querido por el saprissismo. La gestión la lidera Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo, que trabaja para que el preparador físico vuelva a ponerse la camiseta morada.

Un viejo conocido de Tibás

Tulbovitz ya dejó una huella imborrable en Saprissa. Durante su paso por Costa Rica, el “profe Marcelo” conquistó siete títulos locales, además de la histórica Concachampions 2005 que le permitió al club disputar el Mundial de Clubes, donde alcanzó un sorprendente tercer lugar en Japón.

Tulbovitz regresa a Saprissa.

Carrera internacional de prestigio

Tras su exitoso ciclo en Costa Rica, Tulbovitz continuó su camino en Sudamérica, trabajando junto a entrenadores de renombre como Guillermo Almada, Marcelo Gallardo y Martín Lasarte. Fue parte del River Plate multicampeón con Gallardo y, más recientemente, celebró en enero de 2024 la Supercopa Uruguaya con Lasarte.

En total, suma experiencia en 16 clubes y dos selecciones nacionales (Costa Rica y El Salvador), con pasos por Uruguay, Chile, Argentina, México y el propio Saprissa. Además, ha sido reconocido en cuatro ocasiones como el mejor preparador físico del fútbol uruguayo en los premios Fútbolx100.

Una dupla que ilusiona

Con Quesada nuevamente en el banquillo y el inminente regreso de Tulbovitz al camerino, Saprissa apuesta por reconstruir la mística de años dorados. Un proyecto que combina experiencia, identidad y el respaldo de Erick Lonnis, que busca devolver al Monstruo a lo más alto.