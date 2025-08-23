Se olvida de Saprissa: el guiño de Wanchope para un equipo lejos de Costa Rica que sorprende a los morados

La historia de Paulo César Wanchope como entrenador del Deportivo Saprissa tuvo un cierre con sabor amargo. Tras la caída en Panamá ante el CAI de La Chorrera, que significó el tercer partido consecutivo sin victorias en todas las competencias para los morados, la directiva presidida por Juan Carlos Rojas decidió poner fin al ciclo del ex delantero.

La salida se dio en buenos términos, bajo el entendimiento mutuo de que el proyecto deportivo no estaba alcanzando los objetivos trazados por el Comité Técnico.

En un comunicado oficial, el club tibaseño expresó: “El Deportivo Saprissa informa que Paulo César Wanchope no continuará como director técnico del primer equipo masculino. La institución le agradece profundamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”. Al mismo tiempo, se anunció que Vladimir Quesada asumirá nuevamente la conducción técnica del equipo.

Wanchope se olvida de Saprissa y lanza un guiño a Inglaterra

Mientras el mundo morado comentaba sobre el cierre de su ciclo en Tibás, Paulo Wanchope decidió no ofrecer declaraciones públicas. Sin embargo, sí dejó un gesto inesperado en sus redes sociales: compartió en sus historias de Instagram un recuerdo especial de su paso por Inglaterra, publicado por la página Thesoccerdemic.

La publicación destacaba que un día como hoy pero del año 2000, Wanchope marcó su primer hat-trick en la Premier League con el Manchester City en la victoria 4-2 ante el Sunderland.

La historia de Instagram de Paulo Wanchope.

Aquella tarde inolvidable, Chope anotó a los 4, 78 y 88 minutos, convirtiéndose en el primer tico en lograr tal hazaña en el campeonato inglés. “Nacido en Heredia, fue el primer hat-trick en Premier League anotado por un jugador de Costa Rica”, subrayó la cuenta británica.

La huella de Wanchope en Manchester

En Inglaterra, Paulo Wanchope continúa siendo un nombre mítico para la historia del Manchester City. Defendió la camiseta en una etapa mucho más humilde, previa a la llegada de los jeques árabes que transformaron el club en potencia mundial.

Con los citizens disputó un total de 64 partidos, anotando 27 goles y dando 3 asistencias, y convirtiéndose en uno de los pioneros costarricenses en brillar en la liga más competitiva del planeta.

