“Hubo fiesta”: Fidel Escobar ventila la intimidad de los festejos de Panamá que repercuten en Saprissa

El Deportivo Saprissa recibió esta semana a uno de sus futbolistas más determinantes en un contexto muy particular: Fidel Escobar volvió a Costa Rica tras clasificar al Mundial 2026 con Panamá, un logro histórico que desató celebraciones en todo el país canalero.

Sin embargo, su regreso al club morado también dejó una revelación inesperada sobre lo que ocurrió puertas adentro después del partido decisivo. Los jugadores canaleros la pasaron muy bien, luego de lograr el gran objetivo.

¿Cuál fue la revelación que hicieron sobre los festejos de Panamá?

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, confirmó que conversó de inmediato con Escobar para conocer cómo llegaba en lo anímico y en lo físico después de una semana cargada de emociones. Y el defensor no solo le transmitió tranquilidad, sino que reconoció abiertamente que hubo fiesta, pero que ya todo quedó atrás.

“Bastante tristes por lo que sucedió, pero no nos podemos atascar. No pueden estar sufriendo por lo que sucedió y ya no se puede resolver, sino que hay que ver hacia adelante. El futuro es hoy y mañana”, explicó Quesada al referirse a los seleccionados ticos que regresaron golpeados tras la eliminación mundialista.

Fue entonces cuando el entrenador reveló la frase exacta que le dijo el defensor panameño: “Ya Vladi, lo que pasó, pasó. Ya ganamos el martes, hubo fiesta, celebramos, pero ya pasó”.

Quesada subrayó que, pese a la celebración que tuvo el plantel canalero, Fidel Escobar llegó completamente enfocado en su labor con el Saprissa, igual que el resto de seleccionados morados.

“Ni ellos hacen un duelo, que lo hubo el martes por la noche, ni tampoco Fidel viene haciendo un carnaval. Él, igual que el resto, se puso de inmediato a las órdenes”, afirmó el técnico.

La clasificación mundialista de Panamá, sumada al golpe anímico que atraviesa Costa Rica, genera un contraste evidente dentro del camerino morado. Pero para Fidel Escobar, y para Saprissa, la consigna es clara: las celebraciones quedaron atrás y ahora el enfoque está únicamente en lo que viene en el torneo local.