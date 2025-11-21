Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Hubo fiesta”: Fidel Escobar ventila la intimidad de los festejos de Panamá que repercuten en Saprissa

Antes de que Saprissa vuelva a jugar por la liga, Vladimir Quesada reveló lo que le dijo Fidel Escobar sobre la celebración de Panamá.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Fidel Escobar celebró la clasificación al Mundial. (Foto: RPC)
Fidel Escobar celebró la clasificación al Mundial. (Foto: RPC)

El Deportivo Saprissa recibió esta semana a uno de sus futbolistas más determinantes en un contexto muy particular: Fidel Escobar volvió a Costa Rica tras clasificar al Mundial 2026 con Panamá, un logro histórico que desató celebraciones en todo el país canalero.

Sin embargo, su regreso al club morado también dejó una revelación inesperada sobre lo que ocurrió puertas adentro después del partido decisivo. Los jugadores canaleros la pasaron muy bien, luego de lograr el gran objetivo.

¿Cuál fue la revelación que hicieron sobre los festejos de Panamá?

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, confirmó que conversó de inmediato con Escobar para conocer cómo llegaba en lo anímico y en lo físico después de una semana cargada de emociones. Y el defensor no solo le transmitió tranquilidad, sino que reconoció abiertamente que hubo fiesta, pero que ya todo quedó atrás.

“Bastante tristes por lo que sucedió, pero no nos podemos atascar. No pueden estar sufriendo por lo que sucedió y ya no se puede resolver, sino que hay que ver hacia adelante. El futuro es hoy y mañana”, explicó Quesada al referirse a los seleccionados ticos que regresaron golpeados tras la eliminación mundialista.

Fue entonces cuando el entrenador reveló la frase exacta que le dijo el defensor panameño: “Ya Vladi, lo que pasó, pasó. Ya ganamos el martes, hubo fiesta, celebramos, pero ya pasó”.

Fidel Escobar celebró su clasificación al Mundial. (Foto: Instagram)

Fidel Escobar celebró su clasificación al Mundial. (Foto: Instagram)

Publicidad

Quesada subrayó que, pese a la celebración que tuvo el plantel canalero, Fidel Escobar llegó completamente enfocado en su labor con el Saprissa, igual que el resto de seleccionados morados.

Ni ellos hacen un duelo, que lo hubo el martes por la noche, ni tampoco Fidel viene haciendo un carnaval. Él, igual que el resto, se puso de inmediato a las órdenes”, afirmó el técnico.

Publicidad
Pablo Arboine no está solo: 5 jugadores de Saprissa que tuvieron problemas con la ley

ver también

Pablo Arboine no está solo: 5 jugadores de Saprissa que tuvieron problemas con la ley

La clasificación mundialista de Panamá, sumada al golpe anímico que atraviesa Costa Rica, genera un contraste evidente dentro del camerino morado. Pero para Fidel Escobar, y para Saprissa, la consigna es clara: las celebraciones quedaron atrás y ahora el enfoque está únicamente en lo que viene en el torneo local.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Quesada elige al mejor jugador de la historia de Saprissa
Deportivo Saprissa

Quesada elige al mejor jugador de la historia de Saprissa

Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?
Costa Rica

Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?

El capitán de La Sele Sub-17 le puso una condición a Vladimir Quesada para debutar en Saprissa
Deportivo Saprissa

El capitán de La Sele Sub-17 le puso una condición a Vladimir Quesada para debutar en Saprissa

Luis Fernando Tena hace pedido especial para continuar en la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena hace pedido especial para continuar en la Selección de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo