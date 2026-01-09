Jafet Soto quiere robárselo: Vladimir Quesada teme perder a una figura de Saprissa antes del inicio del Clausura

El Deportivo Saprissa viene realizando un mercado de fichajes interesante, especialmente en materia ofensiva. El Monstruo ya oficializó las incorporaciones de Tomás Rodríguez y Bancy Hernández, además de los regresos de Luis Paradela y Rachid Chirino, movimientos que le brindan a Vladimir Quesada nuevas alternativas en ataque de cara al Clausura 2026.

Sin embargo, mientras llegan refuerzos, el entrenador morado podría estar a punto de perder una pieza importante de su esquema: Gerson Torres. El extremo de 28 años participó en 16 de los 22 partidos que disputó Saprissa en el Apertura 2025, con un registro de tres goles y una asistencia.

Gerson Torres, ¿expulsado por la afición?

Aunque Gerson Torres ha demostrado ser un futbolista importante para Quesada, nunca terminó de ganarse el respaldo pleno de la afición, un factor que podría terminar pesando en su futuro.

Gerson Torres podría salir de Saprissa (Deportivo Saprissa).

Hace unos días, el periodista Josué Quesada aseguró que el propio futbolista quiere salir del club porque “la gente, la afición, no lo quiere”. Y el destino que empieza a tomar fuerza es nada menos que el Club Sport Herediano, donde el atacante vivió sus mejores años como profesional.

Se abre la novela: “Un pie adentro y otro afuera”

Este lunes, desde La Voz Saprissista confirmaron el interés, aunque agregaron que el atacante también podría emigrar al exterior o incluso quedarse en Tibás. “Gerson Torres a Herediano, exterior o se queda. Nueva novela… un pie adentro y otro afuera”, señalaron, en línea con declaraciones del directivo Erick Lonnis, quien indicó que el extremo es uno de los cuatro jugadores por los que se manejan ofertas internacionales.

Según Josué Quesada, el deseo del futbolista sería regresar al equipo de Jafet Soto, donde disputó un total de 312 partidos, marcó 33 goles, dio 30 asistencias y celebró siete títulos (cuatro campeonatos y una Supercopa).

El contrato de Gerson Torres con Saprissa vence en diciembre de 2026, pero si el jugador ya manifestó internamente su intención de salir, será difícil que Vladimir Quesada logre retenerlo.