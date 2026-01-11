La Liga Deportiva Alajuelense está más que interesada en contar con los servicios de Jorge Álvarez. Al mismo tiempo, el futbolista también tiene la voluntad de dejar Olimpia y sumarse al equipo manudo para disputar la Concachampions y el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, las intenciones de Olimpia no están en la misma sintonía que las otras partes. El Albo no ve con buenos ojos la salida de Álvarez a pocos días de iniciar el campeonato nacional y con la competencia internacional a la vuelta de la esquina.

Por este motivo, el flamante campeón de la Liga Nacional estaría pidiendo una cifra cercana a los 700 mil dólares, un monto impagable para el equipo rojinegro en estos momentos. Además, el presidente Rafael Villeda se encargó de prácticamente cerrarle la puerta.

Las palabras de Rafael Villeda sobre una salida de Jorge Álvarez a Alajuelense

“Ha habido interés en algunos jugadores, el más concreto en el lado de Jorge Álvarez, estamos esperando a ver si se presentan mejores opciones y que sea un crecimiento en su carrera. No hay prisa“, comentó en una entrevista con Deportes TVC.

Y agregó casi descartando su salida: “Considerando el poco tiempo en este mercado, en menos de un mes el partido contra América, la idea es que el plantel continúe, y quizá valorar alguna incorporación que hablaremos con el profesor Espinel“.

Ante la gran suma de dinero que pediría Olimpia y la postura que tiene su presidente, Alajuelense comienza a alejarse de lo que parecía más cerca de lo esperado por las intenciones de Álvarez.

