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Saprissa ya recibió la notificación más temida sobre Mariano Torres y el partido con Alajuelense: “Se perdería el clásico”

El capitán e ídolo morado podría ver en riesgo su participación en el Clásico Nacional en el momento más caliente del Clausura 2026.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Mariano Torres podría perderse el Clásico Nacional.
© SaprissaMariano Torres podría perderse el Clásico Nacional.

El Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica está en su momento más caliente, con cuatro fechas por delante de aquí al final y con el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense peleando en frentes diferentes.

Mientras el conjunto dirigido por Hernán Medford apunta a clasificarse a semifinales como primero en una lucha mano a mano con Herediano y Cartaginés, los del Machillo Ramírez están de momento afuera de los mejores cuatro y ese será su objetivo de aquí al epílogo: conseguir un boleto en la siguiente fase.

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En ese camino, encima, dentro de muy poco se verán las caras: este fin de semana se juega la jornada 15 del Clausura 2026 y el próximo, en la 16ª fecha, llegará el turno del Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa en el Morera Soto. Y existe la posibilidad de que Mariano Torres se pierda el partido.

Mariano Torres podría no jugar el Clásico Nacional contra Alajuelense

A sus 38 años, Mariano Torres sigue demostrando toda su calidad al punto de liderar a Saprissa. El último fin de semana fue figura en el 4-0 a Pérez Zeledón pero no se hizo amonestar y así ahora carga con cuatro tarjetas amarillas.

Y eso quiere decir una cosa: si este domingo recibe una contra Liberia en La Cueva, llegará a cinco y “se perderá el clásico”, como informó la cuenta de datos morados SapriAnalytics.

Saprissa se preocupa por Mariano Torres.

Saprissa se preocupa por Mariano Torres.

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Así que deberá cuidarse ya que Medford no puede darse el lujo de perderlo. Porque encima el argentino no es el único en riesgo

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Paradela afuera y otros dos en riesgo

Contra Liberia, el cubano Luis Javier Paradela no podrá jugar ya que llegó a las cinco amarillas, en tanto que Mariano, Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa tienen cuatro y también deberán tener mucho cuidado este domingo para poder estar vs. Alajuelense.

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Luis Paradela no juega este domingo. (Saprissa)

Luis Paradela no juega este domingo. (Saprissa)

En síntesis

  • El Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa se jugará en la jornada 16.
  • Mariano Torres acumula cuatro tarjetas amarillas y está en riesgo de suspensión federativa.
  • El jugador Luis Javier Paradela cumplirá sanción contra Liberia por acumular cinco amarillas.
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