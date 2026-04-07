Saprissa ya recibió la notificación más temida sobre Mariano Torres y el partido con Alajuelense: “Se perdería el clásico”

El Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica está en su momento más caliente, con cuatro fechas por delante de aquí al final y con el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense peleando en frentes diferentes.

Mientras el conjunto dirigido por Hernán Medford apunta a clasificarse a semifinales como primero en una lucha mano a mano con Herediano y Cartaginés, los del Machillo Ramírez están de momento afuera de los mejores cuatro y ese será su objetivo de aquí al epílogo: conseguir un boleto en la siguiente fase.

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En ese camino, encima, dentro de muy poco se verán las caras: este fin de semana se juega la jornada 15 del Clausura 2026 y el próximo, en la 16ª fecha, llegará el turno del Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa en el Morera Soto. Y existe la posibilidad de que Mariano Torres se pierda el partido.

Mariano Torres podría no jugar el Clásico Nacional contra Alajuelense

A sus 38 años, Mariano Torres sigue demostrando toda su calidad al punto de liderar a Saprissa. El último fin de semana fue figura en el 4-0 a Pérez Zeledón pero no se hizo amonestar y así ahora carga con cuatro tarjetas amarillas.

Y eso quiere decir una cosa: si este domingo recibe una contra Liberia en La Cueva, llegará a cinco y “se perderá el clásico”, como informó la cuenta de datos morados SapriAnalytics.

Saprissa se preocupa por Mariano Torres.

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Así que deberá cuidarse ya que Medford no puede darse el lujo de perderlo. Porque encima el argentino no es el único en riesgo…

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Paradela afuera y otros dos en riesgo

Contra Liberia, el cubano Luis Javier Paradela no podrá jugar ya que llegó a las cinco amarillas, en tanto que Mariano, Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa tienen cuatro y también deberán tener mucho cuidado este domingo para poder estar vs. Alajuelense.

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Luis Paradela no juega este domingo. (Saprissa)

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En síntesis

El Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa se jugará en la jornada 16.

entre Alajuelense y Saprissa se jugará en la jornada 16. Mariano Torres acumula cuatro tarjetas amarillas y está en riesgo de suspensión federativa.

acumula cuatro tarjetas amarillas y está en riesgo de suspensión federativa. El jugador Luis Javier Paradela cumplirá sanción contra Liberia por acumular cinco amarillas.