El capitán morado finaliza contrato y mientras define su futuro, el Mariachi ya le encontró a su reemplazante ideal.

El subcampeonato del Deportivo Saprissa no sólo le puso fin a la temporada sino que también puede haber marcado el final de Mariano Torres en el club.

Está claro que ningún morado está listo todavía para aceptar esa noticia, pero lo cierto es que el argentino de 39 años finaliza contrato ahora, en junio, y todavía no confirmó si seguirá.

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Lo peor es que tampoco aseguró su continuidad en el fútbol, ya que incluso podría retirarse. Y así, mientras en el Monstruo comienzan a temblar ante la sola posibilidad de esa chance, otros como Alonso Solís ya tienen apuntado a su reemplazante.

El sucesor de Mariano Torres: éste es el elegido de Alonso Solís

En diálogo con el programa Selexionados, Solís, uno de los últimos grandes 10 del fútbol tico en general y de Saprissa en particular, fue claro al nombrar a su futbolista predilecto de Costa Rica, su elegido como “el sucesor de Mariano Torres”, según Radio Columbia.

“Mi jugador preferido del campeonato se llama Christopher Núñez”, aseguró Solís. “Está en mi top 2 de Costa Rica. Es un jugador inteligente, tiene una capacidad técnica y mental… Me encanta cómo juega, cómo administra el balón”, analizó a la figura de Cartaginés que probablemente deje a los brumosos en este mrcado de fichajes.

“Tiene mucha jerarquía en caso de que Mariano no siguiere, aunque ahorita no veo un sustituto natural para él”, agregó Solís, todo un referente morado que con la camiseta de Saprissa ganó tres títulos, jugó 85 partidos, anotó 16 goles y repartió ocho asistencias.

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¿Qué se sabe de la renovación de Mariano Torres?

Por ahora, poco y nada. Lo único claro son dos cosas: que su contrato vence en junio y que Erick Lonnis le otorgó el libre albedrío total para decidir qué hacer: renovará o no renovará según su gusto porque en Saprissa tiene las puertas abiertas.