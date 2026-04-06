La derrota de San Carlos este lunes ante Liberia no solo sacó a Liga Deportiva Alajuelense de la zona de clasificación del Torneo Clausura 2026, sino que dejó servida una de las definiciones más dramáticas de los últimos años en el fútbol costarricense. Con solo cuatro jornadas por disputar, la lucha por el cuarto boleto a las semifinales es una auténtica carrera de obstáculos.

El equipo de Óscar Ramírez ya no depende de sí mismo y mira con recelo un calendario que incluye el Clásico Nacional y una visita de alto riesgo a la Ciudad Blanca. A continuación, repasamos el camino que le queda a cada aspirante al último cupo de la fiesta grande.

El calendario de Alajuelense: ¿Le alcanzará a los rojinegros?

La Liga, ahora quinta con 19 puntos, tiene el panorama más mediático, pero también uno de los más exigentes. Su próximo reto será una final ante un rival directo que dirige un viejo conocido: Andrés Carevic.

Sábado 11 de abril – Sporting FC (V) .

. Domingo 19 de abril – Saprissa (L) , el Clásico Nacional en el Morera Soto.

, el Clásico Nacional en el Morera Soto. Jueves 23 de abril – Puntarenas (L)

Domingo 26 de abril – Liberia (V), un cierre que podría definirlo todo en la última fecha.

ver también Machillo Ramírez no pudo evitarlo: Alajuelense enfrenta la noticia que entierra el sueño de ganar la 32 en el Clausura 2026

Liberia da el golpe y San Carlos corre de atrás

Tras la ilusionante victoria 5-1 en el Edgardo Baltodano, Liberia (21 puntos) tomó el control del cuarto lugar, pero su fixture es de “alto voltaje”, enfrentando a tres de los cuatro equipos tradicionales:

Saprissa (V), Cartaginés (L), Sporting (V) y Alajuelense (L).

Publicidad

Publicidad

Por su parte, los pupilos de Walter “Paté” Centeno (17 unidades) necesitan una recuperación milagrosa tras el traspié del lunes y la diferencia de gol de -4 que les quedó. San Carlos, que también mira de reojo la tabla acumulada, cerrará ante:

Guadalupe (L), Herediano (V), Cartaginés (V) y Pérez Zeledón (L).

Publicidad

Sporting empuja y el drama del Puerto

Sporting FC (18 puntos) sigue a la caza del cuarto lugar tras caer ante Cartaginés, pero su cierre es de temer. Le toca medirse a los tres grandes y a un rival directo, con la final del Torneo de Copa en el medio ante la “S”:

Publicidad

Saprissa (L), Puntarenas (V), Liberia (L) y Herediano (V).

Publicidad

Mención aparte para Puntarenas FC, que vive un presente oscuro bajo el mando del DT que hace dos torneos los metió en semifinales, Jorge Alpízar. No gana hace seis fechas y tiene el calendario más cuesta arriba de los cinco.

Pérez Zeledón (V), Sporting (L), Alajuelense (V) y cerrando ante Saprissa (L).

Publicidad

Publicidad

Datos clave

–Alajuelense obligado: debe sumar al menos 9 de los 12 puntos restantes y esperar a que Liberia tropiece en su exigente cierre.

–Duelos directos: los partidos de Alajuelense contra Sporting y Liberia serán auténticas eliminatorias antes de las semifinales.

Publicidad

–Factor Saprissa: el monstruo de Hernán Medford será el juez de la clasificación, ya que debe enfrentar a los cuatro equipos que pelean por ese cuarto lugar.