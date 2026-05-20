Lugano FC presenta a Dereck Moncada y se revela los millones de lempiras que pagaron por su fichaje

Dereck Moncada ya fue presentado oficialmente con la camisa del Lugano FC de Suiza y arranca una nueva aventura para el catracho.

El hondureño Dereck Moncada fue presentado como nuevo jugador del FC Lugano de Suiza, tras destacar con Inter Bogotá y despertar el interés de varios clubes internacionales.

Su llegada es considerada una apuesta importante del equipo europeo para la próxima temporada.

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Diversos medios colombianos informaron que el FC Lugano adquirió al hondureño por alrededor de 3.5 millones de dólares (93 millones de lempiras) por el traspaso. Necaxa, dueño de la ficha, fue el más beneficiado.

Comunicado del Lugano

El FC Lugano se complace en anunciar el fichaje del jugador ofensivo Dereck Alessandro Moncada Arguijo. El hondureño de 18 años ha firmado un contrato de cinco años con los Bianconeri, el cual se extenderá hasta el 30 de junio de 2031. El veloz extremo derecho destaca por su gran versatilidad, lo que le permite jugar también por la banda izquierda o en el centro del ataque.

Trayectoria y experiencia profesional

Moncada se formó en las categorías inferiores del Club Deportivo Olimpia, uno de los equipos más exitosos de Honduras. Hizo su debut profesional el 1 de febrero de 2024, con tan solo 16 años. En total, disputó más de 40 partidos oficiales con el Olimpia, anotando siete goles.

En enero de 2026, dio el salto al Internacional de Bogotá, club de la máxima categoría de la liga colombiana. Durante el Torneo Apertura 2026 de la Categoría Primera A, marcó cinco goles y dio dos asistencias en el campeonato liguero, despertando así el interés de varios clubes de las principales ligas europeas.

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Carrera internacional

A nivel internacional, Moncada formó parte de la selección Sub-20 de Honduras y debutó con la selección mayor en noviembre de 2025, en el marco de las eliminatorias para el Mundial. Hasta la fecha, ha sumado tres apariciones con el equipo absoluto de su país.

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Declaraciones de la directiva

Sebastian Pelzer, Director Deportivo (Chief Sports Officer) del FC Lugano: “Dereck es un jugador con un gran futuro por delante. A pesar de su juventud, ya cuenta con una valiosa experiencia en el fútbol profesional. Ha demostrado sus cualidades en diferentes entornos y estamos convencidos de que su perfil encaja perfectamente en nuestro proyecto deportivo. En Lugano tendrá la oportunidad de seguir desarrollándose y de llevar su carrera al siguiente nivel. Estamos encantados de acompañarlo en este camino y de ofrecerle las mejores condiciones posibles para que pueda desplegar todo su potencial”.

El FC Lugano le da una cálida bienvenida a Dereck y le desea el mayor de los éxitos vistiendo la camiseta de los Bianconeri.

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