“Oferta formal”: Kenneth Vargas se prepara para volver a Europa y Alajuelense ya le encontró reemplazante

Se mueve el mercado y Kenneth Vargas estaría viviendo sus últimos momentos en Alajuelense tras el fracaso en el Clausura 2026.

Luego de una temporada discreta tanto en lo colectivo como en lo individual con Alajuelense, Kenneth Vargas se perfila para regresar al fútbol europeo.

De acuerdo con la información del periodista Kevin Jiménez, el Kalamata de Grecia mostró interés en el atacante costarricense y ya presentó una oferta formal al Hearts de Escocia, equipo que posee su ficha.

Además, el comunicador reveló que existe una cláusula de salida que permitiría finalizar el préstamo con Alajuelense, y el club griego estaría dispuesto a asumir ese costo para cerrar la incorporación del futbolista.

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Kalamata acelera por Kenneth Vargas desde Europa

Kevin Jiménez amplió la información sobre el interés del Kalamata de Grecia por Kenneth Vargas y reveló que el club recién ascendido ya presentó una oferta formal al Hearts.

Kenneth Vargas – Alajuelense

“El Kalamata, equipo recién ascendido de Grecia, realizó ya una oferta formal al Hearts, hay cláusula de salida de la Liga para cortar el préstamo. Kenneth Vargas quiere salir a Europa, todavía no hay acuerdo, pero la Liga no tiene mucho que hacer, Alajuelense ya está enterado y busca reemplazo“, compartió el periodista Kevin Jiménez en Seguimos.

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¿Quién será el reemplazo de Kenneth Vargas en Alajuelense?

Por otro lado, Kevin Jiménez explicó que existe una cláusula para romper el préstamo del futbolista con Alajuelense, situación ante la que la Liga tendría poco margen de maniobra.

Jiménez también señaló que en el conjunto manudo ya buscan posibles reemplazos, entre ellos Andrey Soto, aunque por ahora no hay nada concreto.

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“Entre los nombres que han analizado está Andrey Soto, el jugador de Pérez Zeledón, no es nada concreto pero ha habido contactos. También evalúan otras opciones”, compartió el periodista Kevin Jiménez.

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Datos claves

El Kalamata de Grecia está interesado en fichar a Kenneth Vargas.

está interesado en fichar a Kenneth Vargas. El club griego ya presentó una oferta formal al Hearts de Escocia , dueño de su ficha.

, dueño de su ficha. Existe una cláusula de salida con Alajuelense, y el Kalamata estaría dispuesto a pagarla.