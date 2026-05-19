Noticias de Alajuelense HOY 20 de mayo: Ismael Rescalvo, Joel Campbell, Julio Cascante, Christian Alemán y Yeison Molina

Muchos movimientos en Alajuelense sobre todo pensando en el mercado de fichajes. Ismael Rescalvo quiere un equipo rápido en todas sus zonas.

El presente de Liga Deportiva Alajuelense se mueve a una velocidad distinta tras la llegada de Ismael Rescalvo. Con un semestre para el olvido todavía fresco, el club rojinegro ya activó una reestructuración profunda que no solo pasa por nombres, sino por una nueva idea de juego y de plantel. Este 20 de mayo, las novedades alrededor de la Liga confirman que se vienen cambios importantes.

Joel Campbell y los motivos de su salida

La salida de Joel Campbell dejó más preguntas que respuestas, pero en las últimas horas se conocieron detalles clave. Según Columbia Deportiva, la decisión no fue económica, sino futbolística. El cuerpo técnico busca jugadores con mayor intensidad, presión alta y dinámica constante, tanto con balón como sin él. En ese perfil, el delantero no terminaba de encajar en la idea que quiere imponer Rescalvo.

Julio Cascante y una negociación que se enfría

Uno de los nombres que generaba mayor expectativa era el de Julio Cascante. Sin embargo, el fichaje se frenó en seco. De acuerdo con lo informado por Kevin Jiménez, las negociaciones están detenidas y su llegada perdió fuerza. No está descartado, pero el panorama hoy es mucho más frío que días atrás.

Los cuatro fichajes que pide Rescalvo

El nuevo entrenador ya dejó claras sus prioridades. Ismael Rescalvo quiere cuatro incorporaciones puntuales: dos defensores centrales, un mediocampista creativo y un extremo. No es una lista extensa, pero sí muy específica, enfocada en corregir las debilidades que mostró el equipo durante el último torneo.

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Christian Alemán entra en escena

En ese plan aparece el nombre de Christian Alemán. El ofensivo, que quedó libre tras su paso por Club Bolívar, es seguido de cerca por el club. Rescalvo lo conoce de su etapa en Ecuador y considera que puede aportar desequilibrio y creatividad en ataque.

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Yeison Molina, otra opción en carpeta

Finalmente, otro nombre que empieza a tomar fuerza es el de Yeison Molina. El jugador de Municipal Liberia está en la órbita manuda y en los próximos días podrían iniciar negociaciones formales. Su rendimiento en el Clausura lo posicionó como una de las opciones más interesantes del mercado local.

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Así, Alajuelense vive horas de definiciones. Entre salidas, fichajes frenados y nuevos objetivos, el proyecto de Rescalvo empieza a tomar forma. Y en un club donde la exigencia es inmediata, cada decisión ya se juega como una final.