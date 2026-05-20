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Al-Nassr vs. Damac: a qué hora y cómo ver a Cristiano Ronaldo en busca de su primer título en la Saudí Pro League

Al-Nassr enfrenta a Damac por la Saudí Pro League. Conoce la hora, dónde ver el partido y cómo seguir a Cristiano Ronaldo en busca del título.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Al-Nassr vs. Samac: a qué hora y cómo ver a Cristiano Ronaldo
© GettyAl-Nassr vs. Samac: a qué hora y cómo ver a Cristiano Ronaldo

Al-Nassr se mide ante Damac en la jornada 34 de la Liga Profesional Saudí 2025-26, en un encuentro clave para sus aspiraciones. Para Cristiano Ronaldo, este partido representa una nueva ocasión de conquistar un título oficial desde su llegada a Arabia Saudita, motivo por el cual hay gran expectativa en el mundo del fútbol.

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¿Cuándo juega Al-Nassr vs. Damac?

Al-Nassr se medirá ante Damac este jueves 21 de mayo en el Al-Awwal Park, por una nueva jornada de la Liga Profesional Saudí.

¿Dónde ver Al Nassr vs Damac con Cristiano Ronaldo?

El partido entre Al-Nassr y Damac por la Liga Profesional Saudí podrá seguirse en Centroamérica principalmente por streaming, a través de la plataforma oficial Shahid.

También podría estar disponible en señales digitales regionales, servicios como DAZN o canales de cable que incluyan FOX Sports o FOX One en sus paquetes internacionales.

¿Cómo llega Al Nassr?

Al-Nassr llega a la última fecha de la Liga Profesional Saudí con el título al alcance.

El equipo de Cristiano Ronaldo recibirá a Damac este 21 de mayo en el Al-Awwal Park, con la obligación de ganar para no depender de otros resultados, luego de que la definición se ajustara tras el agónico empate ante Al Hilal en la jornada anterior.

¿Cómo llega Damac?

Damac llega a esta última jornada ubicado en la posición 15 de la Liga Profesional Saudí, con 29 puntos tras 33 partidos disputados.

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El equipo suma 6 victorias, 11 empates y 16 derrotas, números que reflejan una campaña irregular.

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