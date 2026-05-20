El "10" de Cartaginés es uno de los futbolistas blanquiazules que podría salir al extranjero en este mercado de piernas.

Uno de los temas que mantiene en vilo a Club Sport Cartaginés es el futuro de Cristopher Núñez. El mediocampista de 28 años es el capitán y uno de los mejores jugadores —si no el mejor— del equipo brumoso, que anhela volver a ser protagonista en el próximo semestre tras alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Por eso, su posible regreso al fútbol europeo genera revuelo. Una eventual salida obligaría a la institución de la Vieja Metrópoli a buscarle un reemplazante en el mercado y, por sus características, se trata de un perfil difícil de encontrar a nivel local.

Cartaginés desmiente ofrecimientos por Cristopher Núñez

Este miércoles, el gerente general de Cartaginés, Leonardo Vargas, le llevó tranquilidad a los aficionados blanquiazules al comentar que, por cómo viene el panorama hasta el momento en el mercado de fichajes, Núñez se quedaría en la institución.

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“Cristopher tiene un año de contrato con nosotros. Creo que es un jugador de mucha calidad que puede tener muchas ofertas. Sin embargo, al Cartaginés no ha llegado ninguna concreta por él y por lo tanto estamos confiados de que continuará con nosotros para el torneo que viene“, sentenció Vargas.

¿Núñez vuelve a Grecia?

Días atrás, y en contraposición a los dichos del directivo, el periodista Kevin Jiménez aseveró que un club helénico ya presentó una oferta por Cristopher Núñez. Pero no es el PAS Lamia, de donde se fue en malos términos por incumplimiento salarial, sino el Volos FC.

“El jugador aún no ha tomado una decisión, el mercado internacional apenas inicia y no descarta esperar más opciones”, sumó Jiménez sobre la situación del enganche, que aportó cinco goles y una asistecia en veinte apariciones (1.750 minutos) este semestre.

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Datos clave

El gerente Leonardo Vargas confía en que Cristopher Núñez se quedará, pues al club no ha llegado ninguna oferta concreta por el capitán.

Pese a la versión de la directiva, trascendió que el Volos FC ya presentó una propuesta para llevarse al volante de regreso a Europa.

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El mediocampista de 28 años aún no toma una decisión definitiva y esperaría más opciones en el mercado internacional.