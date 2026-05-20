“Ofertas desde Europa”: Keylor Navas recibe la noticia que puede cambiar su futuro en Pumas antes de la final de la Liga MX

La semana más importante de la temporada para Pumas UNAM, club en el que militan el costarricense Keylor Navas y el panameño Adalberto Carrasquilla, no solo gira en torno a la disputa del título de la Liga MX frente a Cruz Azul. Mientras el equipo universitario afina detalles para la gran final, una situación extradeportiva ha comenzado a captar la atención de aficionados y medios: el futuro del entrenador Efraín Juárez.

ver también Keylor Navas y Carrasquilla van por un premio multimillonario con Pumas en la final de la Liga MX

La campaña realizada por Juárez ha sido una de las más destacadas de los últimos años para la institución. El técnico logró construir un equipo competitivo que encontró en figuras como Keylor Navas a uno de sus principales referentes. El experimentado guardameta costarricense ha sido fundamental en el camino hacia la final, convirtiéndose en uno de los pilares del conjunto universitario y en una pieza clave para mantener vivo el sueño del campeonato.

Aunque la atención inmediata está centrada en la serie definitiva ante Cruz Azul, en las oficinas del club también existe expectativa por conocer cuál será el próximo paso de Juárez. El estratega mantiene contrato con Pumas hasta diciembre, pero las negociaciones para una eventual renovación todavía no han avanzado de manera definitiva, dejando abierta la posibilidad de que pueda escuchar propuestas provenientes del extranjero.

Desde Europa reclaman a Efraín Juárez

Desde hace varios meses, el entrenador mexicano ha manifestado públicamente su interés por dirigir en el Viejo Continente, especialmente en ligas que destacan por su desarrollo formativo y su estructura deportiva. Entre las alternativas que más llaman su atención aparecen los campeonatos de Países Bajos, Noruega y Dinamarca, mercados que han ganado prestigio por su capacidad para potenciar talento joven, implementar metodologías modernas y ofrecer oportunidades de crecimiento a entrenadores emergentes.

La posibilidad de dar el salto a Europa dependerá en gran medida de lo que suceda después de la final. Una conquista del título con Pumas podría incrementar considerablemente el interés de clubes extranjeros y fortalecer el perfil internacional de Juárez. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el técnico decida cumplir el tiempo restante de su contrato antes de emprender una nueva aventura profesional fuera de México.

Publicidad

Publicidad

ver también Cruz Azul vs. Pumas: hora, TV y posibles alineaciones para Keylor Navas y Carrasquilla en la final de ida de la Liga MX

Por ahora, tanto Juárez como sus jugadores mantienen el enfoque en conseguir un nuevo campeonato para la institución universitaria. Con Keylor Navas liderando desde el arco y un plantel que ha demostrado carácter durante toda la campaña, Pumas se encuentra a las puertas de un nuevo capítulo histórico. Una vez finalizada la lucha por el título, llegará el momento de resolver una incógnita que mantiene expectante a la afición: si Efraín Juárez continuará construyendo su proyecto en Ciudad de México o iniciará el desafío europeo que tanto ha deseado.

Efraín Juárez termina contrato con Pumas en diciembre.

Juárez ha manifestado su deseo de dirigir en Europa

Bajo el mando de Efraín Juárez, Keylor Navas se ha convertido en uno de los referentes del equipo.