“Muy avanzado”: En Saprissa se ilusionan con las últimas novedades sobre el regreso Francisco Calvo

Pese a que saben que la vuelta de Francisco Calvo no es sencilla, una última información pondría a todos muy ilusionados en Saprissa.

El mercado de fichajes en Deportivo Saprissa empieza a tomar temperatura y, como suele pasar en Tibás, los rumores se transforman rápidamente en ilusión. En medio de una final todavía en disputa, apareció un nombre que sacudió por completo el entorno morado: Francisco Calvo.

El defensor, actualmente en Al Ettifaq FC, vuelve a sonar con fuerza como posible refuerzo de cara al próximo torneo. Y esta vez, a diferencia de otras ventanas, el movimiento parece mucho más concreto.

¿Cómo es la situación de Francisco Calvo?

Según revelaron en “La Voz Saprissista”, las negociaciones están en un punto avanzado, aunque todavía no se puede hablar de un acuerdo cerrado. “No puedo decir que es ficha de Saprissa porque no es oficial, pero está muy avanzado con el jugador”, señalaron, dejando una frase que encendió todas las alarmas… pero de entusiasmo.

El posible regreso no es sencillo. Francisco Calvo tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, lo que obliga a resolver su situación en el fútbol árabe antes de cualquier movimiento definitivo.

Francisco Calvo está teniendo una gran temporada en Arabia Saudita. (Foto: Getty Images)

Además, hay un factor que puede cambiarlo todo: el mercado internacional. “Depende del Mundial, si hay ofertas en las zonas árabes”, agregaron, dejando claro que el defensor todavía podría recibir propuestas más atractivas desde lo económico.

Publicidad

Publicidad

Aun así, en Saprissa sienten que están bien posicionados. La relación con el jugador, el peso emocional del club y la posibilidad de volver a ser protagonista en Costa Rica juegan a favor en la negociación.

ver también Hernán Medford criticó a Juan Carlos Rojas y el ex presidente de Saprissa respondió con todo: “Debería tener cuidado”

Y no es para menos. Calvo viene de una temporada más que sólida, con 30 partidos disputados, 4 goles y una asistencia, números que reflejan su vigencia a los 33 años.

Publicidad

En un equipo que busca reforzar su defensa con experiencia y liderazgo, su llegada encajaría perfectamente. No solo por lo que puede aportar dentro de la cancha, sino también por lo que representa para la institución.

Publicidad

En Tibás saben que no están negociando por cualquier jugador. Están intentando traer de vuelta a un futbolista con recorrido internacional, presencia en selección y una personalidad que puede marcar diferencias en partidos grandes.

Publicidad

Por ahora, la operación sigue en proceso. No hay firma, no hay anuncio oficial, pero sí una sensación que crece con el paso de los días. Porque cuando una negociación está “muy avanzada”, en el fútbol tico eso suele significar que algo importante está por pasar.

Datos Claves

El defensor Francisco Calvo mantiene negociaciones avanzadas para concretar su regreso al Deportivo Saprissa .

mantiene negociaciones avanzadas para concretar su regreso al . Francisco Calvo tiene contrato vigente con el club Al Ettifaq FC hasta junio de 2026.

tiene contrato vigente con el club hasta junio de 2026. El jugador de 33 años registró 30 partidos y 4 goles durante su última temporada.

Publicidad