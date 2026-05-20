Saprissa busca en el fútbol nacional a su próxima contratación. Y el delantero que tiene en carpeta también es del interés de Alajuelense.

El mercado de piernas comienza a levantar temperatura en Costa Rica. Y, naturalmente, la atención está puesta en lo que vayan a hacer los dos equipos más laureados del país: Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, que este semestre sucumbieron ante el flamante campeón, Club Sport Herediano.

Por el lado de la Liga, en las últimas horas trascendió que podría darse la salida de Kenneth Vargas al fútbol griego. La última palabra sobre el futuro del delantero la tiene el club dueño de su ficha, Hearts de Escocia. Por eso, los rojinegros empezaron a moverse y ya sondearon a un potencial reemplazo: Andrey Soto, de Pérez Zeledón.

Saprissa también tiene en la mira a Andrey Soto

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez en su programa, Seguimos, Saprissa también “se interesó en Andrey Soto en este mercado, pero nada concreto”. El extremo de 23 años es un viejo anhelo de los morados, ya que negociaron para llevárselo en 2023, cuando militaba en AD San Carlos.

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El contratiempo, desde la óptica de la “S”, que tiró abajo la negociación fue la cantidad de dinero que los Toros del Norte pedían por Soto, quien luego se fue a Herediano —allí conquistó una Recopa y el Torneo Apertura 2024— antes de recalar en Pérez Zeledón.

Años después, el interés de la escuadra tibaseña se reflotó por el ariete, que juega como extremo por izquierda o derecha e incluso como mediapunta. En el último campeonato, el oriundo de Ciudad Quesada registró dos goles y una asistencia en dieciocho partidos (1.436 minutos), erigiéndose como uno de los hombres de confianza de los entrenadores que pasaron por el banquillo generaleño: Luis “Chuleta” Orozco y Robert Arias.

Andrey Soto en acción durante el amistoso contra Jordania. (Foto: FCRF)

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Andrey Soto, además, fue convocado por Fernando Batista e hizo su debut oficial en la selección mayor de Costa Rica durante la pasada fecha FIFA, en el empate 2-2 con Jordania del 27 de marzo. También tuvo rodaje en la derrota 0-5 ante la mundialista Irán. Y volvió a ser citado para el último microciclo de trabajo de la Tricolor.

Datos clave

Saprissa y Alajuelense tienen en la mira el fichaje de Andrey Soto, actual jugador de Pérez Zeledón y reciente debutante con la Selección Nacional.

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Los rojinegros sondearon al futbolista de 23 años como un potencial reemplazo ante la posible salida de Kenneth Vargas al fútbol de Grecia.

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Saprissa reflotó su viejo deseo por Soto tras un intento fallido en 2023, aunque todavía no ha presentado una oferta concreta.