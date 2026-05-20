Alajuelense acelera por el fichaje del “10” más esperado y ya hizo la primera movida: “Es una posibilidad real”

Alajuelense mueve fichas en el mercado y analiza liberar una plaza de extranjero para reforzar su mediocampo creativo.

Ismael Rescalvo ya empezó a tomar decisiones en Alajuelense de cara al próximo campeonato, después del duro golpe que representó el Clausura 2026.

El técnico español trabaja en una reestructuración del plantel, con la intención de corregir errores y fortalecer al equipo.

Dentro de esta nueva etapa, varios futbolistas dejarían de entrar en los planes del cuerpo técnico, tal como ocurrió con Joel Campbell, mientras Alajuelense continúa valorando posibles refuerzos para renovar su plantel.

Una de las opciones que toma fuerza es la llegada de un “10” creativo, perfil que los rojinegros consideran importante para darle más claridad al juego ofensivo.

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Alajuelense quiere un “10” para el esquema de Ismael Rescalvo

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Alajuelense no inscribirá a Malcom Pilone, decisión que le permitirá liberar una plaza de extranjero para el próximo torneo.

Además, el comunicador aseguró que la llegada de un “10” es una posibilidad real, dejando entrever que el club rojinegro trabaja en la incorporación de un futbolista creativo para reforzar una de las posiciones más importantes en el esquema de Ismael Rescalvo.

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“Alajuelense no inscribirá a Malcom Pilone por lo que liberará una plaza de extranjero. Un 10 es una posibilidad real”, publicó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

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Datos claves

Alajuelense no inscribirá a Malcom Pilone , decisión que liberará una plaza de extranjero para el próximo torneo.

, decisión que liberará una plaza de extranjero para el próximo torneo. Según Kevin Jiménez, la llegada de un “10” es una posibilidad real para reforzar el equipo de Ismael Rescalvo .

para reforzar el equipo de . El club rojinegro buscaría incorporar un futbolista creativo, considerado una pieza clave dentro del nuevo esquema del técnico español.