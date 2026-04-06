Luis Paradela afuera: Saprissa pierde al cubano en un momento clave y Hernán Medford ya apunta a su reemplazo

El Deportivo Saprissa no quiere ceder ni un milímetro en la feroz batalla por el primer lugar del Torneo Clausura 2026. La disputa por la cima del campeonato se mantiene palmo a palmo con el Club Sport Herediano, actual líder con 28 unidades.
Luego de la contundente goleada por 4-0 ante Pérez Zeledón, los morados dirigidos por Hernán Medford llegaron a 27 puntos, manteniéndose a solo uno de distancia del “Team” florense. Sin embargo, en medio de la euforia por la victoria ante los Guerreros del Sur, el Monstruo vio confirmarse una sensible baja para la próxima jornada.
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Baja sensible en Tibás
Se trata de Luis Paradela. En el tiempo adicional de la primera parte del juego que se disputó en La Cueva, el extremo cubano recibió su quinta tarjeta amarilla en lo que va del Clausura 2026.
Paradela llegó a la quinta amonestación en el Clausura 2026 (Saprissa).
Según el reglamento de la Unafut, esta acumulación de amonestaciones lo obliga a cumplir con un partido de suspensión, marginándolo automáticamente del trascendental duelo del próximo domingo 12 de abril ante Municipal Liberia.
¿Quién reemplazará a Luis Paradela?
A pesar del golpe que supone perder a uno de sus referentes ofensivos, Hernán Medford ya tiene entre manos al candidato perfecto para cubrir esa banda, un jugador que viene haciendo méritos de sobra para ganarse un lugar en el XI inicial: Gerson Torres.
El ex florense tuvo un ingreso estelar desde el banquillo en la goleada, aprovechando al máximo sus 25 minutos en cancha. Primero, asistió al capitán Mariano Torres para destrabar el partido y abrir el marcador. Minutos después, coronó su actuación marcando el 3-0 definitivo tras dejar en el camino al guardameta Bryan Segura.
Su nivel actual lo coloca como el principal favorito para asumir el rol de Paradela y mantener la agresividad ofensiva que Saprissa necesita para ilusionarse con el primer lugar.
El posible XI de Saprissa vs. Liberia
Teniendo en cuenta la suspensión obligada de Luis Paradela y el probable ingreso de Gerson Torres, así podría alinear el Deportivo Saprissa para recibir a los Coyotes de Liberia el próximo fin de semana en La Cueva:
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- Portero: Abraham Madriz
- Defensas: Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa
- Mediocampistas: David Guzmán, Jefferson Brenes, Mariano Torres
- Delanteros: Gerson Torres, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández
En síntesis
- Baja sensible: Luis Paradela se pierde el duelo clave del próximo 12 de abril ante Liberia tras recibir su quinta tarjeta amarilla.
- Gerson Torres al acecho: El exflorense se perfila como el sustituto natural luego de firmar un partido redondo ante los Guerreros del Sur.
- Caza del liderato: Con 27 puntos, el Monstruo se mantiene a solo una unidad del Club Sport Herediano (28), por lo que no tiene margen de error en La Cueva si quiere asaltar la cima.