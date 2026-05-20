Cuando todo indicaba que Ariel Rodríguez iba a seguir en Saprissa, un giro inesperado cambia completamente el panorama del delantero.

En Deportivo Saprissa nada parece estar cerrado, ni siquiera lo que hasta hace unos días se daba por hecho. La reestructuración tras perder la final del Clausura 2026 no solo afecta a nombres secundarios, sino que empieza a tocar piezas importantes dentro del vestuario.

Uno de los casos que más sorprende, además de la salida de Marvin Loría, es el de Ariel Rodríguez. El delantero, referente en ataque y uno de los nombres con mayor peso en el plantel, tenía todo encaminado para renovar su contrato, que vence en los próximos días.

Sin embargo, el panorama cambió de forma inesperada. Cuando parecía que la continuidad estaba asegurada, las negociaciones dieron un giro que encendió las alarmas en Tibás.

¿Qué pasó con Ariel Rodríguez en Saprissa?

La información fue revelada por Kevin Jiménez: “Ariel Rodríguez y Saprissa podrían separar caminos. Tras una ronda de conversaciones hoy, el acuerdo verbal puede caerse. No hay acuerdo total en este momento”.

Ariel Rodríguez podría dejar Saprissa. (Foto: X)

El principal obstáculo pasa por un cambio en las condiciones contractuales, un detalle que terminó frenando una negociación que parecía cerrada. En el fútbol, esos ajustes suelen ser determinantes, y esta vez no fue la excepción.

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En Saprissa, el tema genera preocupación. No solo por lo que representa Ariel dentro del campo, sino por el mensaje que podría enviar su salida en medio de una reestructuración donde ya hubo movimientos importantes.

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Además, el delantero ha sido una pieza clave en distintos momentos del equipo, aportando goles y experiencia en instancias decisivas. Su posible salida obligaría al club a salir al mercado en busca de un reemplazo inmediato.

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Por ahora, no hay ruptura definitiva, pero sí una negociación en punto crítico. Las próximas horas serán determinantes para saber si logran acercar posiciones o si finalmente los caminos se separan.

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En paralelo, el club sigue ajustando su plantilla con la idea de construir un equipo más competitivo y alineado con la visión del cuerpo técnico. Pero este caso es distinto. No se trata de un jugador más.

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