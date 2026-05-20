No son solo Marvin Loría y Deyver Vega: Saprissa profundiza la limpieza despidiendo a otro referente

Además de las salidas de Marvin Loría y Deyver Vega, Saprissa oficializa que otro referente que está hace muchos años en el club no continuará.

La caída en la final del Clausura 2026 dejó más que un golpe deportivo en Deportivo Saprissa. En Tibás entendieron que era momento de tomar decisiones fuertes y empezar una reestructuración profunda que ya empezó a sentirse con fuerza en el plantel.

Lo que comenzó como ajustes puntuales terminó transformándose en una verdadera limpieza. En cuestión de horas, el club hizo oficial la salida de tres futbolistas que formaban parte del primer equipo y que, en distintos momentos, tuvieron peso dentro del camerino.

¿Cuáles son los tres referentes que no seguirán en Saprissa?

Se trata de Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco, quienes no continuarán en la institución de cara al próximo torneo. El comunicado del club fue claro en las formas, pero contundente en el fondo.

Saprissa agradeció a los tres jugadores por su profesionalismo y compromiso, deseándoles éxito en sus próximos proyectos, una fórmula habitual que en este caso marca el cierre definitivo de sus ciclos.

Marvin Loria, Ricardo Blanco y Deyver Vega no siguen en Saprissa. (Foto: Kevin Jiménez)

Sin embargo, el impacto va más allá de los nombres. La salida de Blanco, por ejemplo, representa la despedida de un jugador que fue referente en Tibásy que tuvo protagonismo en etapas importantes del equipo.

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Lo mismo ocurre con Vega y Loría, futbolistas que, aunque con altibajos, formaban parte de la estructura del plantel y eran considerados opciones habituales en la rotación.

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La decisión deja en evidencia que la reestructuración no distingue jerarquías ni trayectorias. En Saprissa están decididos a cambiar la cara del equipo y eso implica asumir costos deportivos y emocionales.

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El mensaje interno es claro: no basta con competir, hay que volver a dominar. Y para eso, consideran necesario renovar piezas y ajustar perfiles dentro del grupo.

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La limpieza, además, no termina acá. En Tibás continúan evaluando la plantilla y no se descartan nuevas salidas en los próximos días, lo que mantiene en alerta a varios jugadores.

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