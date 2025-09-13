Saprissa vs. Guadalupe: ¿A qué hora juega y cómo ver al equipo de Vladimir Quesada? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El Deportivo Saprissa tiene por delante un compromiso clave en su calendario, en el que está obligado a sacar un buen resultado para empezar a levantar cabeza tras semanas realmente alarmantes.

El Monstruo solo ha ganado uno de sus últimos siete compromisos (el 4-0 ante Sporting FC), y en medio de esa mala racha sufrió la eliminación de la Copa Centroamericana y la derrota en el clásico nacional frente a Liga Deportiva Alajuelense.

ver también Nadie la vio venir: Fidel Escobar recibe la noticia que lo lleva a la élite mundial en medio de la crisis de Saprissa

¿Cómo llega Guadalupe a La Cueva?

El rival de turno será Guadalupe FC, equipo ascendido esta temporada a la Liga Promérica y que todavía no logra afianzarse en la máxima categoría. Los guadalupanos ocupan el último lugar de la tabla con cinco unidades en siete partidos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Un contexto que los convierte en un rival al que Saprissa está prácticamente obligado a vencer para no seguir cediendo terreno.

Publicidad

Publicidad

Guadalupe es el colista del Apertura 2025 (Guadalupe FC).

Un Monstruo herido de gravedad

Por su parte, el conjunto morado dirigido por Vladimir Quesada se ubica en la quinta posición con 10 puntos en siete encuentros (tres triunfos, un empate y tres derrotas).

Publicidad

Publicidad

Hoy, fuera de la zona de clasificación a la fase final, necesita sumar de a tres en casa para meterse de lleno en la pelea y evitar que la presión aumente en las próximas fechas.

Publicidad

¿A qué hora juega Saprissa vs Guadalupe por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Saprissa y Guadalupe, correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura 2025, se jugará este domingo 14 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. (hora de Costa Rica) en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs Guadalupe?

ver también “No hay mucho que hacer”: exponen el problema en Saprissa que puede provocar la salida de dos referentes de Vladimir Quesada

El duelo entre Saprissa y Guadalupe por la Liga Promérica 2025 podrá seguirse en todo el territorio nacional a través de la señal de FUTV, que transmitirá el compromiso en exclusiva.

Publicidad