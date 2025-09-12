“No hay mucho que hacer”: exponen el problema en Saprissa que puede provocar la salida de dos referentes de Vladimir Quesada

A lo largo del último año, el Deportivo Saprissa ha caído en una debacle que parece llevar al club a derroteros cada vez más profundos e impensados hasta para el más pesimista de los aficionados.

El Monstruo no solo no ha vuelto a celebrar un título desde el tetracampeonato consumado en 2024, sino que también se encuentra asediado por los fantasmas de una situación financiera que tranquilamente se puede calificar como deplorable, la cual ha sido admitida por el propio presidente morado, Juan Carlos Rojas.

En medio de este panorama sombrío, y con el equipo acumulando malos resultados —eliminado prematuramente de la Copa Centroamericana, derrotado en el clásico contra Alajuelense y fuera de la zona de clasificación en el Apertura 2025— se perfila un nuevo problema en el horizonte morado: el futuro de los jugadores cuyos contratos finalizan en diciembre.

Los tres morados que se quedan sin contrato

Ellos son Ryan Bolaños, David Guzmán y Mariano Torres. Mientras que el primero es uno de los jugadores más criticados del plantel y se da casi por hecho que no seguirá, Guzmán y Torres son dos auténticos referentes que han marcado época en Saprissay que hoy son líderes del camerino bajo la dirección de Vladimir Quesada.

En Teletica Radio, el periodista Christian Sandoval desmenuzó la situación: “Yo creo que son tres casos muy distintos. El de Ryan Bolaños no hay mucho que hacer, a no ser que tenga un nivel superlativo en estos dos meses que le quedan de contrato“, sentenció sobre el lateral de 26 años.

Por otro lado, Sandoval opinó que “lo de David Guzmán es un asunto en el que se deben sentar las dos partes y afinarlo bien, pero deberían firmarlo: necesitás una guía para tantos jóvenes“.

Y por último, el caso del emblema tibaseño, el más delicado de los tres: “Lo de Mariano es una decisión de Mariano; en el Saprissa lo han dicho: Mariano juega hasta que él quiera, y no sé si estará en condiciones de seguir.”

¿Qué pasará con Mariano Torres y David Guzmán?

Mariano Torres, con 38 años, vive el tramo final de su carrera. Capitán, emblema y referente de la última década morada, ya advirtió que su continuidad dependerá de cómo se sienta al cierre del torneo.

Este semestre, el argentino aún no ha mostrado su mejor versión, y la edad empieza a ser un factor que pesa en el análisis de su futuro. David Guzmán, en cambio, parece estar en condiciones de seguir, aunque todavía no se sella el acuerdo para su renovación. En cambio, Ryan Bolaños tiene el futuro prácticamente sentenciado: no seguirá más allá de diciembre.