Ganó la 30 en Alajuelense, pero ningún DT lo tuvo en cuenta y ahora firmó con un rival directo de la Liga

El mercado de fichajes del fútbol costarricense sigue dejando movimientos llamativos, especialmente entre clubes que compiten directamente en la Liga Promérica. Esta vez, uno de los nombres que vuelve a escena es el de un arquero que supo festejar un título histórico con Liga Deportiva Alajuelense, pero que con el paso del tiempo fue perdiendo espacio hasta quedar fuera del radar de los entrenadores rojinegros.

Tras no encontrar continuidad ni oportunidades reales,el guardameta tomó una decisión clave para relanzar su carrera y firmó con un rival directo de la Liga. Municipal Pérez Zeledón lo confirmó como su primer refuerzo de cara al próximo torneo, apostando por un perfil joven, pero con experiencia en equipos importantes del país.

¿Quién es el ex Alajuelense que firmó con otro club de primera?

Se trata de Miguel Ajú, exportero de Alajuelense y Santos de Guápiles, quien llega a los generaleños tras una etapa reciente en la Liga de Ascenso. El arquero de 26 años defendió los colores de la Asociación Deportiva Sarchí, donde logró consolidarse como titular e incluso portar el gafete de capitán bajo la dirección técnica de Junior Díaz. Su buen rendimiento en segunda división le abrió nuevamente las puertas de la Primera División.

Ajú firmó contrato por un año con Pérez Zeledón, lo que equivale a dos torneos cortos, y su vínculo se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2026. Antes de su paso por Sarchí, el arquero había militado en Santos de Guápiles, club del que salió a mediados de año luego de que se le revocara la licencia, situación que obligó a varios jugadores a buscar nuevos rumbos.

Miguel Ajú atajará en Pérez Zeledón.

Con la llegada de Miguel Ajú, Pérez Zeledón empieza a mover sus fichas con la mira puesta en el nuevo torneo, mientras el arquero buscará demostrar en la cancha que todavía tiene mucho por dar, incluso frente al club donde alguna vez levantó la anhelada “30” con Alajuelense.

Mientras tanto, el equipo generaleño continúa ajustando su planilla. El club confirmó también que Fabián Chávez no seguirá en la institución, convirtiéndose en la segunda baja oficial para el próximo campeonato, luego de la salida del portero Jussef Delgado anunciada días atrás. En contraste, Pérez Zeledón aseguró la continuidad del defensor central William Fernández, quien amplió su contrato y permanecerá ligado al club hasta diciembre del 2026.