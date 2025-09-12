Nadie la vio venir: Fidel Escobar recibe la noticia que lo lleva a la élite mundial en medio de la crisis de Saprissa

El mal momento deportivo que atraviesa el Deportivo Saprissa ha dejado a todo el plantel bajo la lupa. Tras un año sin celebrar títulos, la exigente afición del Monstruo ha perdido la paciencia y no perdona ni a los referentes.

Fidel Escobar, zaguero panameño que desde su llegada a Tibás acumula 144 partidos como morado, no ha sido la excepción: a pesar de haber sido una pieza clave en el tetracampeonato, en las últimas semanas también ha sido señalado como parte de una defensa endeble que preocupa a Vladimir Quesada.

Mientras trabaja junto a sus compañeros para recuperar la solidez y volver a su mejor nivel, el mismo que lo mantiene como titular habitual en la Selección de Panamá, Escobar recibió una noticia que nadie veía venir.

Fidel Escobar aterriza en la élite

El prestigioso CIES Football Observatory incluyó a ‘El Comandante‘ en un listado que lo coloca entre los defensores con más minutos jugados en todo el mundo durante el último año.

Escobar figura en el puesto número nueve del ranking global, con 5282 minutos oficiales acumulados entre Saprissa y la selección panameña. Pese a haber sufrido tres lesiones a lo largo del 2024, logró mantenerse en competencia al punto de rozar a futbolistas de talla mundial.

El canalero aparece apenas 14 minutos por debajo de Virgil Van Dijk, legendario zaguero del Liverpool y capitán de la Selección de los Países Bajos, quien ocupa la octava posición.

Más arriba en la lista están Achraf Hakimi (PSG y Marruecos, 5312 minutos), Willian Pacho (PSG y Ecuador, 5368), Jonathan Tah (Bayern Múnich y Alemania, 5464), Brandon Mechele (Club Brujas y Bélgica, 5580), William Tesillo (Atlético Nacional y Colombia, 5864), Junior Alonso (Atlético Mineiro y Paraguay, 6042) y Nicolás Otamendi (Benfica y Argentina, 6103).

El Comandante va por su propia marca

En lo que va de la temporada 2025-2026, Escobar ya suma 827 minutos en 10 partidos con Saprissa, además de los 180 minutos jugados en los recientes compromisos de Panamá por las eliminatorias de Concacaf.

Aunque los resultados colectivos por ahora no acompañan, los números reflejan que el aporte del zaguero de 1,84 metros dentro del campo de juego sigue siendo constante.