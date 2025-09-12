El Deportivo Saprissa está atravesando su peor momento del 2025. El Monstruo quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la fase de grupos, perdieron el clásico ante la Liga Deportiva Alajuelense y solo ganaron uno de los últimos siete partidos que jugaron.

En el medio, Vladimir Quesada regresó al banquillo para suceder a Paulo Wanchope, aunque no fue suficiente para solucionar los problemas que azotan a los Morados en cada partido. Para salir de este momento, Vladimir Quesada apelará a jugadores que no tuvieron muchas oportunidades en el año.

Óscar Duarte, uno de los referentes de este Saprissa y que sumó su primer partido en la temporada el pasado miércoles en la caída ante Puntarenas, no tuvo problemas en exponer a los grandes responsables del presente que viven.

Duarte tiene claro quiénes son los culpables de la crisis de Saprissa

“Está claro, no estamos haciendo las cosas bien, no vamos a engañar a nadie. Las cosas no nos están saliendo y todos los que estamos aquí somos responsables de lo que pasa con este equipo. Debemos poner las barbas en remojo, porque lo que hacemos no nos alcanza”, reconoció Duarte al mencionar que los culpables de esta crisis son ellos mismos.

Al mismo tiempo, le mandó un mensaje a todos sus compañeros, ya que considera que deben demostrar en el césped. “La situación que pasamos no es fácil para ninguno, y en eso tenemos que ser conscientes de que, si queremos salir de esto, debemos dar algo más. Poner mucha atención, y no es solo hablar, decir ante los medios que vamos a cambiar, porque siempre decimos lo mismo y lo que hay que hacer es demostrarlo en la cancha”, concluyó.

El zaguero central jugó los 90 minutos en la derrota contra el equipo porteño. Vladimir Quesada lo utilizó todo el partido en su primer juego de la temporada. A pesar de su falta de rodaje, el entrenador confió en él y también fue puesto en el centro de las críticas de los aficionados.